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Jorge D’Alessio confirmó que su noviazgo con Daniela Arjona llegó a su fin. El cantante dio la noticia tras aterrizar en la Ciudad de México procedente de Monterrey, admitiendo que la relación terminó apenas tres meses después de haber sido hecha pública.

El músico explicó que los motivos principales de la ruptura fueron la distancia entre las ciudades donde residen y su decisión de priorizar el tiempo con sus hijos. Detalló que mientras ella vive en Cancún y trabaja en Miami, él se encuentra en constante movimiento debido a sus giras, lo que complicó la dinámica de pareja.

Sensatez antes que el corazón

D’Alessio descartó que la separación se debiera a una falta de cariño o de atracción hacia Arjona, a quien describió como una linda mujer y aseguró que todo estuvo muy bonito entre ellos. Sin embargo, el cantante señaló que fue una decisión basada en la sensatez para evitar que la situación creciera en un escenario complicado.

El artista explicó que tiene dos días libres a la semana y decidió destinarlos a convivir con sus tres hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio. Según explicó, se encontraba en la encrucijada de elegir entre ver a su pareja o pasar tiempo con sus niños, y en este momento sus hijos son lo más importante.

El camino a la soltería

Sobre su estado sentimental actual, Jorge D’Alessio afirmó que se encuentra en paz consigo mismo y que ha aprendido a estar solo, algo que admitió que antes no sabía hacer. Aseguró que disfruta de su propia compañía y que se siente bien con la decisión de no buscar una nueva relación por ahora.

Cuando se le cuestionó si tiene planes de volver al ruedo amoroso, fue tajante al decir que no es el momento. Reiteró que todo su tiempo libre pertenece a sus hijos..

Un romance marcado por las críticas

La relación entre el cantante y la fundadora de la empresa ROD Cycling inició poco después de que D’Alessio confirmara su divorcio de Marichelo Puente. El romance se hizo público a finales de agosto y desde el principio estuvo bajo la lupa de las redes sociales, principalmente por la diferencia de edad de 14 años entre ambos.

Incluso hubo momentos de tensión mediática, como en octubre, cuando circuló un video del músico en un concierto de Grupo Firme acompañado por una mujer que no era Daniela Arjona. Una cuenta de espectáculos en redes sociales afirmó que, según le contaron, él la tomaba de la cintura y la soltaba con miedo de que lo vieran, y que al final salieron juntos rumbo a los camerinos.

A pesar de esas especulaciones, Arjona compartió en sus redes sociales que la relación continuaba, llegando incluso a compartir un viaje a Las Vegas realizado apenas un lunes antes de que se confirmara la ruptura definitiva.

El pasado con Marichelo Puente

Este nuevo quiebre ocurre tras su divorcio. Marichelo Puente, con quien estuvo casado durante 15 años, atribuyó la separación matrimonial a una pérdida de confianza provocada por infidelidades de Jorge D’Alessio. La actriz sostuvo que el músico cometió "errores" que ella no estaba dispuesta a perdonar y que la relación ya presentaba un desgaste y una desconexión profunda.

Puente explicó que no hubo un solo evento detonante, sino diversas situaciones que rompieron la confianza mutua. La pareja formalizó su divorcio meses después de haberse separado a finales de febrero de 2026. En su momento, la actriz también aclaró que Daniela Arjona no tuvo ninguna responsabilidad en el fin de su matrimonio.