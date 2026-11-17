Entretenimiento

El concierto de Alfredo Olivas en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 estaba confirmado para el sábado 14 de noviembre, informó el Palenque de la Feria de Querétaro.

La organización del Palenque de la Feria de Querétaro desmintió la información que circuló información en redes sociales en redes sociales sobre una posible cancelación del concierto. Además, confirmó que los boletos adquiridos previamente mantienen su validez para el evento.

El Palenque mantiene la coordinación operativa y las medidas de seguridad y protección civil previstas para la feria, que se realiza del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor.

La cartelera artística continúa conforme a lo planeado, y se recomienda al público consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre los eventos.