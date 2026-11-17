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Ari Telch compartió un video en redes sociales donde recordó a su medio hermano, el investigador Jacobo Grinberg, de quien no se sabe nada desde diciembre de 1994. En el clip, el actor primero habló de Natán Grinberg, quien lo dirigió en la obra El contrabajo, y luego pasó al tema de Jacobo.

Con un toque de humor, Telch mencionó la inteligencia de su hermano y los libros que escribió, y dijo que platica con él todas las noches: "Estoy loquito. Eso creo".

Jacobo Grinberg fue un investigador mexicano de psicofisiología y neurofisiología que estudió la relación entre el cerebro, la percepción y la conciencia. Trabajó en la UNAM, impulsó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y escribió obras como El cerebro consciente, La construcción de la realidad y Los chamanes de México. También se metió en temas más densos como la telepatía y el chamanismo.

La última vez que se le vio fue el 8 de diciembre de 1994. Su familia lo esperaba cuatro días después para festejar su cumpleaños número 48, pero nunca llegó y su paradero sigue siendo un misterio.

Sobre su desaparición han volado varias teorías. Una línea de investigación revisó el entorno de Grinberg y los movimientos de su esposa, Teresa Mendoza, pero no se pudo acreditar que ella fuera la responsable. También se ha dicho que la CIA estuvo involucrada; aunque hay un trabajo académico de Grinberg en sus archivos desclasificados, no hay evidencia pública de que la agencia tenga que ver con su desaparición.

La teoría más volada sugiere que viajó a otra dimensión, basada en sus estudios sobre la conciencia y su teoría sintérgica, aunque no hay nada que lo compruebe. Todo este misterio fue reconstruido en el documental El secreto del doctor Grinberg, dirigido por Ida Cuéllar, el cual ganó el Premio del Público en DocsMX en 2020 y llegó a los cines en noviembre de 2022.