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Adriana Ríos acaba de lanzar Ya Es Muy Tarde, una reinterpretación del tema icónico de La Arrolladora Banda El Limón. La cantautora originaria de Tijuana decidió llevarse esta melodía, que ya es súper querida por el público, hacia un territorio sonoro mucho más fresco y sofisticado, demostrando que tiene una de las voces más audaces de la escena actual.

Esta nueva versión no es cualquier cover, ya que fusiona la nostalgia del regional mexicano con matices inspirados en el soul clásico y el motown. El resultado es una propuesta musical innovadora que resalta la fuerza interpretativa de Adriana, logrando que la canción se sienta completamente nueva pero manteniendo esa esencia que ya vive en la memoria de quien la escuche. El sencillo ya se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

El camino hacia Mexa Soul

Este lanzamiento no es un hecho aislado, sino que inaugura una etapa muy interesante en la carrera de la artista. Muy pronto presentará Mexa Soul, un EP donde extenderá esta misma esencia a una colección selecta de grandes éxitos del regional mexicano. La idea es reinventar estos temas tanto en su sonido como en su propuesta visual, siguiendo la línea de lo que ya nos mostró con este primer sencillo.

Para lograr este nivel de calidad, Adriana contó con un equipo de primer nivel. Mientras que la canción original fue escrita por Horacio Palencia, la producción musical y la grabación de esta nueva versión estuvieron a cargo de Ricardo Merino, contando además con la mezcla de Jorge Gutiérrez. Todo el proyecto fue lanzado bajo el sello Diabla Records, con la distribución de Interscope y la editorial Diabla Publishing Co.

Un viaje retro en el video

Lo visual también está a otro nivel, con un videoclip dirigido por Rick Alvarez que fue grabado en octubre de 2026 en Tijuana. El video tiene una estética retro y elegante que complementa la identidad sonora del tema, creando una experiencia que busca enamorar tanto a los oídos como a los ojos.

La producción se siente como un auténtico viaje en el tiempo, inspirándose en la esencia de los míticos estudios motown de los años 60 y 70. Adriana transforma un escenario íntimo en una cápsula retro llena de luces cálidas y micrófonos vintage, acompañada por una banda en vivo. Es una sesión que se siente como un tesoro musical de otra época, donde el estilo y la emoción toman el centro de la escena y la presencia de la cantante lo ilumina todo.

Una voz con sello propio

Adriana Ríos se ha consolidado como una de las voces femeninas con mayor proyección dentro del regional mexicano. Su propuesta es auténtica, directa y contemporánea, enfocándose en temas como el amor, el desamor y el empoderamiento desde una mirada femenina. Ahora, inicia este camino en una nueva etapa artística de la mano de su sello independiente, Diabla Records.

La neta, pasar un hit de banda al estilo soul es un riesgo, pero Adriana lo hizo ver fácil y con mucha clase. ¿Se imaginan qué otros clásicos del regional se animará a transformar en Mexa Soul?