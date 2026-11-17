Entretenimiento

El Acapulco Tonic Fest 2026 terminó en un desastre total. Lo que debía ser una fiesta en playa Tamarindos acabó en una batalla campal donde las decenas de personas congregadas terminaron a golpes, patadas y hasta aventándose sillas metálicas.

El evento se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre en el puerto guerrerense y contó con artistas como Gloria Trevi, Santa Fe Klan, Marco Antonio Solís, El Recodo y Piso 21. Sin embargo, el ambiente se empezó a calentar la noche del viernes. En ese momento, un gran número de personas que permanecían detrás de las vallas ingresaron al festival por invitación del rapero Santa Fe Klan, quien pidió a los organizadores permitir el acceso de quienes no habían alcanzado boleto. En redes sociales circularon videos del caos y usuarios alertaron sobre el riesgo de ese incidente.

Después de esos hechos, se notificó la cancelación de la presentación de Kenia OS del sábado. El equipo de la cantante explicó que la decisión fue por causas ajenas, ya que los organizadores no cumplieron con los requerimientos de seguridad, logística y producción que se habían pactado.

Para cerrar con broche de oro, el festival terminó en una riña general. Los videos muestran a personas tiradas en el piso mientras otros las pateaban y se lanzaban sillas. Incluso después de la presentación estelar de Gloria Trevi, se reportaron más altercados con vallas dobladas y derribadas. Hasta el momento, las autoridades no han dado el saldo oficial de lesionados.

Según el gobierno de Guerrero, este evento era una propuesta para vivir el puerto con música y playa, y este año celebraron su segunda edición.