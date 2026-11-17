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El 15 de noviembre se decidió quién sería la décima persona en abandonar La Granja VIP. La tensión estuvo al tope porque la decisión final del público quedó entre Niurka, Ivonne Montero y Rafa Mercadante. Aunque Bebshita también estaba nominada, fue la primera en salvarse, dejando que el drama se concentrara en los otros tres.

Pero antes del veredicto, el ambiente se puso pesado. Niurka e Ivonne Montero, actriz y cantante mexicana, tuvieron un enfrentamiento fuerte. ¿El culpable? Bobby Larios, exesposo de Niurka, quien apareció a través de un video en su papel de "amigo de Ivonne".

Con más de 200 millones de votos, el público decidió salvar primero a Niurka. Eso dejó la decisión final entre Rafa e Ivonne. Adal Ramones anunció que Ivonne se quedaba y que el eliminado era Rafa Mercadante.

La reacción de Kevyn Bicolor fue lo que más llamó la atención. En cuanto Ivonne regresó a la Granja, el comediante se soltó a llorar. Cuando Adal Ramones le preguntó qué pasaba, Kevyn apenas pudo balbucear que no podía hablar porque se les había ido Rafa.

Kevyn pasó poco menos de una hora llorando desconsolado en el jardín. Resulta que Mercadante y Bicolor habían armado una mancuerna de comedia que terminó convirtiéndose en una amistad.