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Si buscan un plan para temblar de miedo, El Exorcista aterrizó en el Teatro México (Centro Cultural Manolo Fábregas). El pasado 16 de noviembre se realizó una función especial para prensa, dejando claro que la puesta en escena viene cargada de drama y suspenso.

La historia, basada en la novela de William Peter Blatty con dramaturgia de John Pielmeier y dirección de Rafael Perrín, sigue la clásica trama de posesión demoníaca. Camila Suárez se encarga de dar vida a Regan MacNeil, una niña de doce años que pasa de tener cambios inquietantes en su comportamiento a estar completamente poseída, con una actuación que se siente súper profesional.

El elenco está reforzado por figuras pesadas. Ana Claudia Talancón interpreta a Chris, la mamá de Regan, mientras que Bruno Bichir es el padre Damien Karras, un sacerdote atormentado por el recuerdo de su madre. A ellos se suma Javier Díaz Dueñas como el padre Merrin, el experto en exorcismos que llega para pelear contra la entidad demoníaca. El equipo se completa con Eugenio Bartilotti, Ricardo Silva, Omar Suárez y César Perrín.

Para los que quieran ir a sufrir un poquito, las funciones son los viernes a las 20:30 horas; los sábados a las 18:00 y 20:30 horas; y los domingos a las 16:15 y 18:30 horas. La obra dura aproximadamente una hora y 40 minutos. Eso sí, córranle porque la temporada cierra el 29 de noviembre.

Sinceramente, ver este clásico en vivo suena mucho más aterrador que en pantalla. ¿Se atreven a ir o les da miedito?