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Se armó el lío en La Mansión VIP. Seguidores del reality señalan a Karely Ruiz por recibir presuntamente información en clave desde el exterior, una jugada que ya desató reclamos en redes sociales porque romperían las normas de competencia del show. Todo empezó con un pago de 4,999 pesos enviado por su esposo, el DJ y productor colombiano Jhon Echeverry, a través de la herramienta de Super Chat en la transmisión en vivo de YouTube.

El mensaje que se proyectó y se escuchó en las bocinas de la casa decía que Madisson ya se duerme a las 8 pm y duerme toda la noche para ir a la escuela, levantándose con la mejor energía. A simple vista parece un saludo tierno, pero los internautas no se tragaron el cuento. El detalle es que la hija de la creadora de contenido nació el 2 de febrero de 2025 en Nuevo León y tiene apenas un año y nueve meses, una edad en la que ningún niño va a la escuela.

Usuarios de TikTok y X aseguran que la mención a las ocho de la noche es en realidad un aviso camuflado para decirle a Ruiz que marcha en el octavo lugar del tablero general. Con este dato, la regiomontana sabría su bajo rendimiento frente a los favoritos del público y podría ajustar su estrategia. Mientras algunos fans defienden que el texto solo buscaba darle calma familiar, la audiencia general pide que HotSpanish aplique una sanción directa, ya que conocer la posición en la tabla permite planear alianzas y cambiar el comportamiento con los demás habitantes.

Reglas estrictas y el riesgo de Karely

La Mansión VIP transmite las 24 horas desde Guadalajara y, aunque permiten que la audiencia mande mensajes mediante donaciones digitales, el reglamento es muy claro: está prohibido introducir información del exterior que altere el juego o dé ventajas indebidas. La producción autoriza saludos y retos a cambio de dinero, pero prohíbe tajantemente que los textos compartan datos sobre la competencia o métricas de popularidad. Hasta el momento, el productor Roberto González ha guardado silencio sobre la donación de Echeverry.

La situación de Karely es delicada porque el reality mide la permanencia basándose en donaciones y votos digitales. Cada peso enviado en YouTube suma puntos que definen quién se salva en las galas de eliminación de cada domingo. Al cierre de la primera semana, el cantante Tony Aguirre lideraba la tabla con 165,726.46 puntos, seguido por Itatí López con 82,676.76 unidades. Karely Ruiz quedó lejos de esos números, ubicándose a mitad del listado en el octavo puesto, lo que la coloca en una zona de riesgo constante.

Un camino lleno de polémicas

Esta no es la primera vez que la modelo genera ruido en pocos días de competencia. El 13 de noviembre, usuarios de internet pidieron su salida tras un presunto jalón de cabello hacia La Cukis, un incidente que no recibió castigo oficial por parte de los organizadores. Además, Ruiz utilizó la dinámica del teléfono secreto para nominar directamente a Abel Robles, argumentando ante las cámaras que no tenía una conexión estratégica con su compañero, lo que provocó fricciones en la convivencia.

El impacto de los votos se siente real: Abel Robles fue el primer expulsado por no conseguir apoyo suficiente, sumando apenas 8,742.84 puntos frente a Bellakath, Doña Alegría y La Cukis. La segunda temporada comenzó con 16 participantes, pero ya lleva tres bajas. A la salida de Robles se sumaron las renuncias voluntarias del cantante urbano Dani Flow y del creador de contenido Jorge Durán, quienes abandonaron la casa por motivos personales durante los primeros días.

Así queda la casa

Actualmente quedan 14 famosos peleando por el premio de 2 millones de pesos, repartidos en dos dormitorios. En el cuarto Barullo se encuentran Karely Ruiz, Paolita Suárez, Rod Contreras, Edwin Mendoza, Odette Orlena y Doña Alegría. Por otro lado, en el cuarto Ruletix conviven Tony Aguirre, Itatí López, João Ferreira, Cintia Cossío, Jlexis, Bellakath, La Cukis y Jorjais. La producción alista la segunda ronda de nominaciones cara a cara, mientras los habitantes esperan saber si habrá llamadas de atención por los mensajes filtrados.

La verdad es que intentar pasar la posición de la tabla como el horario de sueño de una bebé de año y medio fue un intento muy creativo, pero demasiado obvio. ¿Será que la producción se hará la vista gorda o le caerá el castigo a Karely?