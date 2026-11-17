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El concierto de Karol G programado para el 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros fue pospuesto. La promotora OCESA informó que la decisión se tomó para priorizar la salud y el bienestar de la cantante, quien no pudo presentarse esa fecha por temas de salud.

La nueva cita es mañana, martes 17 de noviembre, en el mismo recinto. Los boletos comprados para la función del 15 de noviembre siguen siendo válidos, aunque también se habilitó la opción de solicitar un reembolso a través de la aplicación de Ticketmaster.

Este contratiempo llega después de que la artista tuviera dos noches exitosas los días 13 y 14 de noviembre. En esos shows, Karol G contó con la participación de Thalía y Belinda como invitadas especiales.

Uno de los momentos más fuertes de sus presentaciones ocurrió cuando proyectaron una entrevista de la infancia de la colombiana. En el video, una pequeña Carolina Giraldo decía que quería ser cantante como Thalía y que elegiría cantar Piel morena. Thalía regresó a los escenarios luego de 10 años sin subirse a uno.

Durante sus espectáculos, el público pudo cantar éxitos como Tusa, Bby Wow, 200 copas y Latina Foreva.