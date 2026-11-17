Entretenimiento

La actriz Marisol del Olmo fue la celebridad oculta bajo la máscara de araña en la octava temporada de ¿Quién es la Máscara?. En la gala del 15 de noviembre, la actriz interpretó la canción ¡Que vengan los bomberos! de Daniela Romo, aunque sus pasos de baile no terminaron de convencer a los jueces.

Anahí fue la única integrante del panel de investigadores que logró adivinar la identidad de la participante. Tras quitarse el disfraz, Del Olmo confesó que dar vida a la araña fue una experiencia fuerte y que soñó con esto durante semanas, que se iba a caer y "cualquier cantidad de tonterías".

La actriz señaló que nada de lo que ha hecho en su carrera actoral se parece a esta experiencia y agradeció especialmente a Anahí por haber acertado.

Marisol del Olmo tiene tres décadas de trayectoria en teatro y televisión, donde ha interpretado tanto a protagonistas como a antagonistas. Entre sus trabajos destacan sus papeles en Mañana es para siempre como Erika Vallejo, en Soy tu dueña como Gabriela Islas y en De que te quiero, te quiero como Irene Cáceres. También participó en El ángel de Aurora interpretando a Jezabel Campero.

Hasta el momento, nueve celebridades han revelado su identidad en esta temporada del reality. El panel de investigadores todavía tiene la opción de usar el botón de salvación para rescatar a algún personaje de la eliminación.