Pati Chapoy contra los influencers: ¿se acabó el camino de Javier Ibarreche en TV Azteca?

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El mundo del doblaje y la televisión se puso intenso tras las declaraciones de Pati Chapoy el 11 de noviembre en Ventaneando. La conductora lanzó una crítica directa contra los creadores de contenido que saltan a proyectos de cine, teatro y televisión sin tener la formación adecuada. El detonante fue la polémica cinta Wildwood: El bosque salvaje, que terminó siendo un ejemplo de lo que pasa cuando la popularidad digital no rima con la calidad técnica.

Todo empezó cuando Linet Puente explicó que la distribuidora de la película decidió cambiar el doblaje inicial. En esa primera versión participaron Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García, y la decisión llegó luego de las críticas que la película recibió en redes sociales. Al escuchar esto, Chapoy cuestionó duramente la decisión de contratar influencers para trabajos especializados y soltó que no piensa contratar a un influencer para la televisión.

La postura de la periodista fue tajante: señaló que meter personalidades digitales en estas industrias puede generar problemas graves, especialmente cuando se les asignan tareas para las que no tienen preparación actoral. En el programa, Pedro Sola se sumó al coro, recordando que los seguidores no son lo que hace actores a las personas. Por su parte, Mónica Castañeda puso el dedo en la llaga al defender la trayectoria de los profesionales del doblaje, aclarando que aunque es válido que Ibarreche quiera explorar otras facetas, primero tiene que prepararse. De hecho, Chapoy cerró el tema con un mensaje directo para el tiktoker: que se prepare.

Este desplante pone en duda el futuro de Javier Ibarreche en la cobertura de los Premios Oscar de TV Azteca. Desde 2023, el creador de contenido había sido la apuesta de la televisora para atraer a la audiencia joven, destacando por su humor y sus conocimientos de cine en la alfombra roja. Sin embargo, el caos con Wildwood cambió la narrativa. En redes sociales, periodistas como Omar Ramos ya se preguntan si esto significa que este año Ibarreche no aparecerá en la transmisión y que finalmente las cosas se harán como deben ser, sugiriendo que Linet Puente debería encargarse de todo.

El proceso de redoblaje de Wildwood fue una respuesta directa a la presión del público. La película llegó a los cines mexicanos a finales de octubre, pero la reacción fue tan negativa que surgió una campaña en Change.org con más de 14 mil firmas pidiendo una nueva versión en español latino. Ante esto, Imagem Films México anunció que el 12 de noviembre comenzaría a exhibirse el redoblaje, esta vez con profesionales como Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selin, manteniendo únicamente a Emilio Treviño en el reparto.

Por su parte, Javier Ibarreche no se quedó callado y admitió que su trabajo no estuvo a la altura de la película. Explicó que aceptó el proyecto con la intención de aprender y convertirse en actor de doblaje, asegurando que su intención nunca fue quitarle el lugar a quienes se dedican profesionalmente a esto. En 2023, el consenso en X era que la comunidad había hecho famosa a la persona correcta.

No es la primera vez que Pati Chapoy se pone pesada con los creadores digitales. En 2026, ya había cuestionado la invitación a Sujin Kim, mejor conocida como Chinguamiga, para generar contenido en la alfombra roja de los Oscar. Aunque en el caso de Chinguamiga la recepción fue distinta porque su rol era puramente de creadora y no de actriz, Chapoy ha vuelto a marcar una línea clara: la popularidad en internet no es un sustituto de la preparación profesional.

La pregunta ahora es si la televisora priorizará la conexión con los jóvenes o si le hará caso a la jefa de Ventaneando. ¿Se atreverán a dejar fuera al tiktoker más cinéfilo de México?