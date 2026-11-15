Ernesto Laguardia se quita la máscara: lo que realmente dejó La Casa de los Famosos en su vida

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Ernesto Laguardia siente que hay un antes y un después en su trayectoria profesional tras su participación en La Casa de los Famosos México. El actor explica que, aunque lleva décadas construyendo personajes que el público recuerda, el encierro le permitió mostrarse sin libretos, sin escenas ensayadas y, sobre todo, sin las máscaras que suelen usar quienes trabajan frente a las cámaras.

Ernesto Laguardia es un actor y presentador mexicano que decidió aceptar el reto de vivir en la casa después de haber rechazado la propuesta de la producción en dos o tres ocasiones previas debido a compromisos laborales y temor. Esta vez, tras coordinar su agenda y platicar con su familia, decidió asumir el desafío, especialmente porque, aunque ya había conducido programas de este formato, ser un habitante implicaba una exposición totalmente distinta.

Lecciones de convivencia y filtros sociales

Para el actor, el encierro fue mucho más que un simple reto de convivencia; fue una oportunidad de crecimiento personal y profesional. A sus 54 años de trayectoria, Laguardia afirma que una de las enseñanzas más valiosas fue aprender a soltar a las personas que no aportan nada positivo a su vida. Según el actor, la experiencia fue única y le sirvió para poner a prueba su carácter y observarse desde una perspectiva diferente, a pesar de que ya contaba con una larga experiencia en televisión.

Durante la competencia, pudo analizar diversas personalidades y se dio cuenta de que no todas las relaciones que se forman en un ambiente de competencia tienen futuro en el mundo exterior. Señaló que mientras algunos participantes fueron transparentes, otros mostraron diversas caras según la situación. Pese a esto, Laguardia prefiere no quedarse atrapado en los desencuentros, pues sostiene que de todos se puede aprender y sacar algún provecho para la vida.

Sin embargo, esto no significa que vaya a conservar todas las amistades que hizo en el programa. Tras observar las actitudes de sus compañeros y analizar lo que sucedió alrededor de la competencia, el actor decidió que deberá elegir con quién mantener el contacto, basándose en la premisa de sumar a la gente que deja cosas buenas y quitar a quienes no suman ni en lo profesional ni en lo personal.

El salto a la era digital y nuevas audiencias

Uno de los objetivos principales de Ernesto al entrar al reality era que el público pudiera conocerlo más allá de los personajes que ha interpretado. Su consigna fue ser él mismo, divertirse y mostrarse con autenticidad, lo que le permitió conectar tanto con sus seguidores de siempre como con nuevas generaciones que no conocían su trabajo anterior.

Laguardia, quien pertenece a una generación que creció sin redes sociales ni teléfonos celulares, confesó que todavía le maravilla la velocidad de la comunicación actual, específicamente el hecho de poder chatear con 70 mil personas al mismo tiempo a través de una pantalla. Para potenciar este acercamiento, su equipo creó contenidos digitales, incluyendo la figura de El Editor, un personaje que utilizó para compartir ocurrencias y mantenerse vinculado con quienes seguían sus pasos dentro de la casa.

Planes a futuro y regreso a la actuación

La respuesta del público confirmó para el actor que las plataformas digitales son herramientas fundamentales para acercarse a las audiencias actuales. Por ello, sus planes a futuro incluyen mantener activa esa comunicación, desarrollar un pódcast y continuar con las transmisiones en vivo.

En cuanto a su carrera actoral, Laguardia está convencido de que regresará a los proyectos de actuación con una mirada distinta. Considera que el hecho de convivir con personalidades tan variadas y enfrentar situaciones inesperadas le brindó recursos que podrá incorporar en sus próximas interpretaciones. Al final, la lección más grande que se lleva es la de elegir mejor sus relaciones, valorar a quienes están a su lado y perder el miedo a mostrarse tal cual es.