Betty Monroe vuelve a dar señales de vida y pone a todos a hablar

Entretenimiento

Betty Monroe volvió a ser el centro de atención en redes sociales después de pasar un largo periodo manteniendo un perfil bajo y alejándose de la televisión mexicana. Aunque no hubo un anuncio oficial sobre su regreso a la actuación, una publicación en TikTok el 11 de enero de 2026 fue suficiente para que sus seguidores empezaran a preguntar qué había pasado con ella y a recordar su trayectoria artística.

El video que prendió la mecha

Todo el ruido empezó con un clip de apenas 11 segundos. En el video, la actriz se sumó a una tendencia de la plataforma usando un filtro de predicciones para conocer posibles eventos futuros. El resultado del filtro le sugirió que durante el año llegaría una boda, y la reacción de sorpresa de Monroe fue lo que detonó los comentarios de quienes siguen su actividad.

Hay que aclarar que el video no fue una declaración formal ni confirmó que tenga una relación sentimental o planes personales de ese tipo. Simplemente fue una dinámica viral, pero tuvo un impacto fuerte porque ella no suele publicar contenido con frecuencia ni interactúa constantemente con su audiencia. Este momento dejó claro que la gente sigue interesada en su vida, incluso después de años sin verla en proyectos televisivos.

¿Qué pasó con su carrera?

Betty Monroe, quien es una actriz mexicana, se fue retirando gradualmente de la actividad artística sin dar una explicación pública definitiva. No hay una causa específica que se pueda atribuir a su retiro, ni tampoco existe la confirmación de algún proyecto para que vuelva a la pantalla chica.

Su último trabajo televisivo registrado fue en 2019, cuando participó en una bioserie interpretando a Belén Mendoza, una asesora de relaciones públicas. Antes de ese cierre, Monroe tuvo una trayectoria considerable en la televisión mexicana. Participó en telenovelas que el público recuerda, como Perla, que se estrenó en 1998, y Tres veces Sofía, de 1999. Además de las novelas, también se dio a conocer como conductora, destacando su paso por el programa Tempranito, espacio que ayudó a que su rostro fuera familiar para muchísima gente.

Presencia en Instagram

Además del revuelo en TikTok, otra publicación en Instagram también generó reacciones. Se trata de un video donde la actriz aparece visitando una reserva natural en Argentina, usando un abrigo rojo que cubre parte de su cabeza y cabello mientras deja ver su rostro. Aunque este material fue compartido originalmente en 2024, siguió recibiendo mensajes de afecto de seguidores que confesaron que extrañan verla trabajar en televisión.

Actualmente, su cuenta de Instagram suma más de 253 mil seguidores. Esta comunidad es prácticamente la única ventana pública para saber algo de su presente, ya que no mantiene una constancia en sus publicaciones. Aunque sus apariciones digitales no significan que vaya a volver a actuar, demuestran que Betty Monroe conserva una audiencia fiel que está lista para cualquier noticia sobre ella.

La verdad es que un video de 11 segundos puede hacer más ruido que años de silencio.