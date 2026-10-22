Eugenio Derbez lanza bomba sobre boda de Aislinn y ella no sabe ni qué onda

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El caos se desató el fin de semana cuando Eugenio Derbez publicó un mensaje en su cuenta de Facebook asegurando que Aislinn se vuelve a casar. La noticia cayó como bomba entre sus seguidores, quienes se emocionaron por completo.

Sin embargo, la realidad resultó ser otra. Cuando unos reporteros interceptaron a la actriz en el aeropuerto para preguntarle sobre el post de su papá, Aislinn se quedó totalmente en blanco. Con una cara de confusión total, solo pudo preguntar "¿Cómo?", dejando claro que no tenía ni idea de la publicación que tanto eco hizo con su nombre.

Honestamente, no sabemos si fue un error de dedo de Eugenio o una broma pesada, pero dejar a tu propia hija así de desconcertada es otro nivel de drama. ¿Será que el papá se adelantó al chisme o simplemente quiere jugar con nuestras expectativas?