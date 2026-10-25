La Venganza del Charro Negro: Leo San Juan regresa con más terror y un plan maestro

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Leo San Juan está de regreso y, honestamente, parece que esta vez sí se pasó de lanza con el nivel de peligro. En La Venganza del Charro Negro, el protagonista se enfrenta a una de las travesías más aterradoras que ha vivido hasta ahora, ya que un viejo rival ha regresado para arrastrarlo hacia un plano mucho más oscuro y mortal.

Esta nueva cinta es dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera, quien previamente estuvo a cargo de La Leyenda de los Chaneques. La película es la octava entrega de la franquicia animada mexicana Las Leyendas, creada por Ánima Estudios, y se nota que quieren experimentar con un tono más sombrío que, aunque es más intenso, está pensado para que tanto los niños como los adultos se enganchen.

El regreso del villano más odiado

La trama nos cuenta que ya pasaron varios años desde que Leo San Juan y sus amigos tuvieron su primer enfrentamiento contra el temible Charro Negro. En aquel entonces creyeron haberlo derrotado, pero él halló una manera de regresar. El Charro Negro encontró la manera de volver y no viene en son de paz, sino con la misión de vengarse y saldar una deuda que tiene pendiente.

Lo peor de todo es que el peligro no es solo para Leo. El objetivo principal del malvado Charro es Nando, el hermano de Leo, lo que pone a ambos en una situación crítica. El villano trazó el plan perfecto y liberará a los villanos que Leo y su grupo ya habían derrotado anteriormente. Básicamente, les armó un combo de villanos para hacerlos sufrir, así que ahora el equipo deberá ver cómo hacen para volver a vencerlos y descubrir qué es lo que realmente busca el Charro con esta venganza antes de que sea demasiado tarde para los hermanos San Juan.

Identidad mexicana y presupuesto

Para que este universo cobrara vida, Ricardo Arnaiz, el creador de Las Leyendas, mencionó que en esta ocasión contaron con un presupuesto de 20 millones de pesos, gracias al apoyo de EFICINE 2024. Si lo comparamos con las cifras astronómicas que manejan las producciones de Estados Unidos o Japón, suena a poco, pero la magia aquí no está en el dinero, sino en la identidad. El punto fuerte es la originalidad de las historias y el hecho de usar figuras del folclore mexicano para darles una profundidad distinta, algo que ha logrado que las nuevas generaciones sigan interesadas en estas películas.

El elenco de voces y la sorpresa final

Para mantener la esencia del personaje, trajeron de vuelta a Erick Elías, quien fue la voz original del Charro Negro en la película de 2018. Él encabeza un reparto que incluye a Mayté Cordeiro, Benny Emmanuel, Emilio Treviño, Annie Rojas, Andrés Couturier y Eduardo España. Estos actores han acompañado el crecimiento de Leo y sus amigos a través de los años, viendo cómo han tenido que sacar toda su valentía para salvar a sus seres queridos de criaturas espeluznantes.

Si creen que la película termina cuando aparecen los créditos, piénsenlo dos veces. Aunque no es el primer filme con una escena al cierre, ya que en La Leyenda de los Chaneques también hay una, La Venganza del Charro Negro tendrá una escena especial post créditos que el público no deberá perderse, pues puede ser clave para el futuro de la franquicia.

¿Dónde verla?

La película se estrenó el 22 de octubre de 2026 en Cinépolis y Cinemex, y la Cineteca Nacional la proyecta desde el 23 de octubre. Además, forma parte de la programación de la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde tendrá una función especial el 25 de octubre.

La verdad es que traer de vuelta a todos los villanos es una jugada muy arriesgada pero emocionante. ¿Será que Leo y Nando podrán con todo el grupo o el Charro Negro finalmente logrará su cometido?