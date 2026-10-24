Biby Gaytán podría volver a la tele y ya soltó la primera pista

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Biby Gaytán dejó a todos con la duda el 22 de octubre al aparecer en la alfombra roja de un evento junto a su esposo, Eduardo Capetillo. Durante el desfile, la artista reveló que existe la posibilidad de que regrese pronto a la televisión.

En el programa Hoy compartieron las imágenes de la pareja y comentaron que la presencia de Biby despertó fuertes expectativas sobre su vuelta a las pantallas. La actriz habló ante las cámaras del programa y afirmó: "Primero Dios así será, pero cuando tengamos ya listo el bollito para que salga del horno, ahí se los contaré".

Por otro lado, en el espacio Despierta, Jorge Ugalde presentó otras declaraciones de la esposa de Capetillo para Televisa Espectáculos. En ese momento, Biby se mostró muy emocionada por los proyectos que tiene próximamente, aunque admitió que no le gusta presumir las cosas hasta que todo sea un hecho.