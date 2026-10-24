La sorpresa de Hoy: la conductora que resultó ser parte de Mi corazón es tuyo

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La telenovela Mi corazón es tuyo se estrenó por Las Estrellas el lunes 19 de octubre y con ella salió a la luz un dato que muchos pasaron por alto. Karla Gómez, quien actualmente se encarga de la sección de música y recomendaciones en el programa Hoy, tuvo una participación especial en este melodrama.

Fue precisamente en esta producción donde Gómez hizo su debut en las telenovelas. En la historia, interpretó a Estefanía Diez de Lascuráin, la esposa fallecida de Fernando, personaje interpretado por Jorge Salinas. También fue la mamá de Fany, Nando, Alicia, Sebastián, Guille, Alex y Luz.

Aunque sus apariciones en la trama son muy breves, la conductora se mantiene presente durante toda la historia a través de un cuadro donde luce casi idéntica a su personaje.

El melodrama, que originalmente se estrenó en 2014, contó con el protagonismo de Silvia Navarro y Jorge Salinas. El elenco estuvo complementado por Paulina Goto, Polo Morín, Isidora Vives, Emilio Osorio, Isabella Tena y los gemelos José Pablo y José Manuel Alanís.

Después de su experiencia en Mi corazón es tuyo, Karla Gómez siguió sumando proyectos y participó en otras producciones como Mi marido tiene más familia, Soltero con hijas, Fuego ardiente y El ángel de Aurora.

La verdad es que nos tomó por sorpresa saber que Karla ya tenía este camino en la actuación tanto tiempo atrás. ¿Quién más de los conductores de Hoy tendrá algún secreto actoral guardado?