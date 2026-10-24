Dalílah Polanco se siente la 'grande' del set en Tierra de Amor y Coraje

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Dalílah Polanco tiene una misión muy especial en Tierra de Amor y Coraje: cuidar a Juan, Jerónimo y Lalo. Tras la muerte de Manuel y Patricia Coraje, su personaje, Jovita, se vuelve la pieza clave en la vida de los tres hermanos, a quienes cuida como si fueran sus propios hijos porque los vio crecer.

Pero Jovita no solo es la encargada de la casa, sino que también es la confidente oficial de los chicos ahora que todos están interesados en Clara Barrios, a quien Jovita también conoce desde niña.

Para Dalílah, interpretar a la nana de tres chulados fue una experiencia super enriquecedora. La actriz confesó que fue un gozo convivir con esta generación de actores con Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio.

Lo mejor de todo fue que no solo se quedó con los protagonistas. Dalílah reveló que también le tocó convivir con las actrices que interpretan a las parejas de los hermanos Coraje. Para ella fue muy bonito sentirse la figura experimentada del grupo y poder orientar a quienes no conocía, diciéndoles: 'No, por acá'.

Tierra de Amor y Coraje se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas a las 9:30 de la noche y también está disponible en ViX.