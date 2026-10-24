Héctor Parra lanza su propia marca de ropa desde la cárcel

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Héctor Parra presentó su nueva marca de ropa y accesorios, llamada HH, a través de un enlace telefónico en el programa Ventaneando. El actor, que se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México por delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravada, explicó que este proyecto es el resultado de meses de planeación y trabajo.

Parra, quien tiene 57 años, comentó que su faceta como emprendedor nació precisamente del tiempo libre que tiene en prisión. Según sus palabras, el ocio se convirtió en la madre de la creatividad, lo que lo llevó a diseñar prendas y accesorios. Este proceso no fue sencillo, ya que describió que hubo etapas de frustración, desacuerdos y momentos en los que sintió que el proyecto no servía para nada, aunque finalmente logró concretarlo.

De los bocetos a la sociedad

El actor contó que trabajó en equipo con un compañero de prisión, con quien formó una mancuerna para diseñar las piezas. Durante meses se dedicaron a inventar y planear cómo ejecutar la idea, manteniendo la esperanza de que algún día el proyecto pudiera ver la luz.

El negocio tomó un impulso definitivo gracias a unas personas que fueron a visitarlo. Durante una conversación sobre diversos temas, Parra y su compañero les platicaron sobre su idea de negocio para cuando salieran de prisión. A los visitantes les interesó la propuesta y los diseños, por lo que decidieron asociarse con ellos para hacer realidad la marca.

Detalles de la colección HH

Aunque los socios actuales ya cuentan con el local físico y la maquinaria necesaria para la producción de las prendas, Parra aclaró que, por el momento, las ventas de la línea HH se realizarán únicamente a través de internet.

La colección es bastante amplia y no se limita a un solo tipo de prenda. La línea incluye camisas, playeras, chamarras, cinturones, lentes, bolsas, zapatos y gorros. Además, los productos están diseñados para ser utilizados tanto por hombres como por mujeres de cualquier edad.

Documental, libro y serie en camino

Además del lanzamiento de su marca de ropa, el actor confirmó que hay un documental en proceso sobre su historia. Este proyecto es impulsado por su hija, Daniela Parra, y cuenta con la colaboración de los abogados y el equipo de producción que estuvo detrás de los documentales de Presunto Culpable.

El material audiovisual buscará abordar sus días detrás de las rejas, explicando los motivos de su ingreso a prisión y revelando etapas de su vida que no son conocidas por el público. Parra informó que el productor del proyecto lo mantiene al tanto y que actualmente se encuentran realizando los trámites para obtener los permisos necesarios para que el documental pueda salir adelante.

El actor, que lleva cinco años en prisión, no se queda solo con la pantalla. También tiene planes de lanzar un libro biográfico y se encuentra trabajando en el desarrollo de una serie de ficción basada en su experiencia y estancia en la cárcel.