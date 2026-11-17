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Mayrín Villanueva decidió romper el tabú de la menopausia y contar cómo está viviendo esta etapa a sus 56 años. Lejos de dramatizar, la actriz asegura que se siente radiante y que la clave de su serenidad ha sido enfrentar el proceso con honestidad y, sobre todo, con el apoyo médico adecuado.

Para Mayrín, la diferencia generacional es fundamental. Comenta que ya no es como la época de sus madres, quienes tenían que lidiar con todo solitas. Según ella, actualmente existen demasiados recursos disponibles como para que las mujeres sigan sufriendo en silencio, comparando la idea de pasar por esto sin ayuda profesional con ir al dentista y no utilizar anestesia.

El secreto médico contra los bochornillos

La actriz revela que su bienestar actual es el resultado de haberse atendido a tiempo. Antes de que los síntomas se volvieran un problema mayor, se preparó para evitar que el impacto fuera demasiado fuerte. Para lograrlo, se apoyó en un equipo especializado compuesto por una ginecóloga y un endocrinólogo.

Villanueva se define como fan de los doctores y destaca que este grupo de profesionales ha sido fundamental para sentirse bien. Aunque admite que tuvo algunos síntomas iniciales, como taquicardias y bochornillos raros, estos duraron poco tiempo porque buscó ayuda médica de inmediato. De hecho, enfatiza que su estado de ánimo no sufrió alteraciones, atribuyendo este equilibrio precisamente a la rapidez con la que inició sus cuidados.

Esta gestión tan eficiente ha hecho que su familia ni siquiera note que está pasando por este proceso, ya que, en palabras de la actriz, no llegó a tocar fondo. Mayrín reflexiona sobre cómo otras personas esperan demasiado tiempo para buscar ayuda y terminan enfrentando depresiones o cambios de humor muy fuertes, reconociendo que cada persona vive la experiencia de manera distinta.

Rutina de belleza y alimentación sin culpas

Cuando se trata de verse bien, Mayrín apuesta por lo básico y la constancia. Su rutina de skincare consiste en lavarse la cara todas las noches, aunque confiesa que a veces le da flojera hacerlo. Además, es súper disciplinada con el uso del protector solar y evita exponerse directamente al sol, complementando esto con el uso de cremas.

En cuanto a la dieta, la actriz no cree en las restricciones. Para ella no existe nada prohibido en la comida porque ama cocinar y comer. Describe a su familia como bien tragona y asegura que disfrutan mucho de esos momentos compartidos sin imponerse prohibiciones alimenticias.

Prioridad en la salud mental y el equilibrio

Para Mayrín, el éxito más grande es vivir en calma y tranquilidad, por lo que el equilibrio emocional es su prioridad diaria. Le apasiona el trabajo interior, al grado de comentar que incluso hubiera querido estudiar psicología. Considera que mirar hacia adentro es lo más importante que puede hacer un ser humano, especialmente en la era de las redes sociales, donde es muy sencillo distraerse y preocuparse demasiado por el exterior.

Su método para mantener la paz mental consiste en no guardarse las cosas. Trata siempre de exteriorizar aquello que le duele o le enoja para poder trabajarlo y hacerse responsable de su parte en las situaciones. Esta estabilidad también se nutre de su entorno familiar; se siente afortunada de que sus padres sigan vivos y de ver cómo sus hijos cumplen sus sueños, lo cual le brinda una gran tranquilidad.

Finalmente, la actriz se muestra contenta y con muchas ganas de seguir trabajando. Sus metas actuales son disfrutar de sus hijos y seguir cumpliendo sueños, mencionando que su principal motivación para trabajar es poder viajar y conocer nuevos lugares.

Mayrín Villanueva es una reconocida actriz mexicana, famosa por sus papeles en producciones como A Mentira, Amigas y Rivales, Meu Coração É Teu, Se Nos Deixam y Refúgio em Rubi.