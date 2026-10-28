Kim Kardashian y Naomi Watts aterrizan en México para un evento glamoroso

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Kim Kardashian ya está en México. La empresaria y actriz aterrizó en el país para asistir a un glamoroso evento de lanzamiento de la serie donde interpreta a una abogada especializada en divorcios.

No llegó sola. Kim compartió el momento con Naomi Watts, Sarah Paulson y Nissi Nash, quienes también forman parte del elenco de la producción. De hecho, Naomi Watts ya se siente como en casa y no perdió tiempo en echarse unos tacos, imagen que presumió en sus redes sociales.

Para los que no están al tanto, Naomi Watts tiene historia con el cine nacional, ya que trabajó hace años con el director Alejandro González Iñárritu en la película 21 gramos.