Cynthia Klitbo cuenta que sufrió brujería y vio al diablo en su propia casa

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Cynthia Klitbo confesó que vivió una pesadilla durante nueve años en la casa que compartió con su exesposo, el actor Francisco Gattorno. La actriz explicó que fue blanco de diversos trabajos de brujería, los cuales fueron orquestados por la expareja de Gattorno, también de origen cubano, que la culpaba de haber provocado la separación entre el actor y ella.

En una plática con Yordi Rosado, la artista detalló que el acoso místico fue constante y muy variado. Durante casi una década, Klitbo estuvo hallando objetos relacionados con estas prácticas en distintas zonas de la propiedad. Según contó, en cuanto hallaba algo sospechoso, lo sacaba de inmediato del inmueble.

Hallazgos perturbadores en el hogar

La situación no fue algo pasajero, sino un ciclo de descubrimientos inquietantes que persistieron incluso hasta el momento en que decidió mudarse. La actriz recordó que seguía encontrando elementos ocultos dentro de la casa justo cuando ya se estaba yendo.

Entre los objetos que encontró, Klitbo mencionó haber sacado plumas de gallina y haber descubierto clavos de olor clavados en las puertas. Uno de los hallazgos más fuertes ocurrió al cambiar el vestidor, donde encontró una fotografía de ella misma que había sido cortada justo a la altura del vientre. Además, mencionó que tuvo que regalar un mueble debido a estas situaciones. La actriz señaló que personas de origen cubano solían llegar a su casa, destacando a dos amigos en particular.

El encuentro con el Chamuco

Más allá de los objetos físicos, Cynthia relató una experiencia paranormal que la dejó marcada. Todo sucedió en un momento en que hubo un apagón general en toda su colonia, dejando su casa, a la cual llamaban la baticueva por tener un portón que debía subirse, completamente a oscuras.

Klitbo contó que llegó a su cuarto y encendió una lamparita mientras organizaba sus cosas. De repente, la lámpara se apagó sola. En ese instante, sintió la presencia de alguien parado justo detrás de ella. Aunque percibió que había algo ahí, decidió no voltear; además, la falta de luz le impedía verse en el espejo.

Para la actriz, este momento fue el punto máximo de la situación, describiéndolo como el día en que se le apareció el Chamuco.

Un pasado lleno de drama

Cynthia Klitbo es una de las actrices más respetadas de México, con una trayectoria de más de tres décadas en teatro, cine y televisión. Es especialmente recordada por sus papeles de villana en telenovelas como Cadenas de amargura, La dueña y El privilegio de amar.

Su relación con Francisco Gattorno, actor nacido en Cuba, comenzó a finales de los noventa. En aquel entonces, fueron una de las parejas más mediáticas del espectáculo, ya que también trabajaron juntos como protagonistas en pantalla. Sin embargo, el matrimonio solo duró un par de años, pues estuvo lleno de altibajos, presiones externas y especulaciones sobre infidelidades, lo que eventualmente los llevó al divorcio y a tomar caminos separados.