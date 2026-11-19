Entretenimiento

Mauricio Ochmann celebró su cumpleaños número 49 con un plan súper tranquilo: se escapó de la ciudad para conectar con la naturaleza. El actor pasó el día disfrutando de actividades al aire libre y, obviamente, mucho pastel, pero lo que más llama la atención es que no estuvo solo.

Lo acompañaron su hija Kailani y Aislinn Derbez. A pesar de que ya no están juntos como pareja, la relación entre Mauricio y Aislinn se mantiene cordial y cercana, algo que quedó clarísimo en este festejo.

La acción se trasladó a un bosque lleno de árboles donde la familia caminó y disfrutó la paz del lugar. El momento más tierno fue cuando llegaron a un puente colgante, el spot perfecto para capturar una foto familiar que resume lo bien que llevan las cosas después de su separación.

Sinceramente, ver que pueden llevarse así de bien es una gran noticia. ¿Quién más quisiera que su ex fuera así de buena onda?