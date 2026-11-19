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Ya tenemos los nombres de los artistas mexicanos que competirán en la edición 2027 de los Premios Grammy. La ceremonia se llevará a cabo el 7 de febrero en la Crypto Arena de Los Ángeles, California.

Carín León, el cantante de música regional mexicana, va por el premio a Mejor Álbum de Pop Latino con su producción Muda. En esta categoría se va a dar un duelo interesante, porque también está nominada Mon Laferte con Femme Fatale, quien obtuvo la nacionalidad mexicana en 2022.

Por otro lado, Cynthia Bagué se coló en la lista de nominados en la categoría de Mejor Interpretación de Música Global. Lo hizo como parte del proyecto KerreKe con la canción Una flor en cada estrella, en la que colaboró con Mireya y Alex E. Chávez. Carlos Rivera también figura entre los representantes mexicanos que buscarán el reconocimiento.

Se vienen unos premios intensos, ¿quién de ellos creen que se lleve el trofeo a casa?