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Brad Pitt y Leonardo DiCaprio consideraron la posibilidad de reunir a sus personajes de Érase una vez en Hollywood en la nueva producción centrada en Cliff Booth, el personaje interpretado por Pitt. Sin embargo, la participación de DiCaprio como Rick Dalton fue descartada debido a los requerimientos técnicos y al tiempo que implicaba su transformación física para aparecer en pantalla.

Pitt habló sobre este tema el lunes 16 de noviembre durante la premiere en Los Ángeles de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. El actor explicó que, aunque habría sido una oportunidad divertida para recuperar la relación entre ambos personajes, los preparativos necesarios no justificaban su presencia. Según Pitt, la aparición requería mucha prótesis y un par de semanas de preparación, por lo que consideró que el costo no valía la pena para un simple cameo y que la petición resultaba demasiado difícil.

El punto de vista de DiCaprio

Leonardo DiCaprio también abordó este tema en una entrevista concedida en diciembre de 2025. El actor confirmó que, aunque existieron conversaciones iniciales al principio del proyecto, él no formaría parte de la película. DiCaprio expresó que tiene ganas de ver la historia de Cliff Booth y elogió a David Fincher, asegurando que es la persona perfecta para el trabajo ya que tanto él como Quentin Tarantino son grandes admiradores de su obra, por lo que no hay nadie mejor para continuar con ese legado.

Detalles de la trama y cambios físicos

La nueva producción retoma la historia ocho años después de los eventos de la cinta original, mostrando que Cliff continúa desarrollando su vida profesional en Los Ángeles. En los avances promocionales se incluye una escena donde el personaje explica que ya no trabaja como doble de acción de Rick Dalton porque el actor engordó demasiado. Esta frase se ha relacionado directamente con los cambios físicos que DiCaprio habría tenido que atravesar para una eventual aparición en la pantalla.

En la película original de 2019, Cliff Booth era el doble de acción y amigo de Rick Dalton, un actor que luchaba por mantener su carrera en la industria de Los Ángeles en 1969. Aquella historia se desarrolló en el contexto de Sharon Tate y los seguidores de Charles Manson, concluyendo con una versión modificada de los hechos históricos donde Cliff y Rick impiden el asesinato de Tate por parte del grupo de Manson.

Un nuevo director al mando

Uno de los cambios más significativos en esta continuación es la dirección. Quentin Tarantino no asumió la dirección del proyecto, aunque sí participó en el desarrollo como guionista. En su lugar, David Fincher quedó al frente de la realización, marcando una nueva colaboración con Brad Pitt.

Ambos ya habían trabajado anteriormente en Seven, El club de la pelea y El curioso caso de Benjamin Button. Pitt relató que el proyecto permaneció sin avances durante aproximadamente nueve meses, hasta que comenzó a conversar con Fincher sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Según el actor, ambos se incorporaron a la producción en menos de 24 horas después de que él planteara la idea.

Para quienes quieran verla, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth tendrá un estreno exclusivo en salas IMAX durante dos semanas, a partir del 25 de noviembre. Después, la película llegará a Netflix el 23 de diciembre.

Honestamente, que DiCaprio se pierda la oportunidad de verse súper maquillado con prótesis es una tragedia, pero bueno, al menos tenemos la dirección de David Fincher. ¿Será que Cliff Booth puede cargar con toda la película él solo o extrañaremos el drama de Rick Dalton?