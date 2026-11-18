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José Carlos Ruiz estuvo de fiesta el 17 de noviembre al celebrar su cumpleaños número 92. El primer actor mexicano utilizó su cuenta de Instagram para compartir su felicidad, escribiendo que le agradece a Dios por permitirle seguir disfrutando la maravillosa experiencia de vivir y deseándose un feliz cumpleaños a sí mismo.

Para festejar, el actor compartió una galería de fotos donde se le ve posando sentado junto a su pastel, el cual tenía las velas que marcaban sus 92 años. ¡Se ve que la pasó increíble!

Para quienes no lo ubican o no recuerdan su cara, José Carlos Ruiz es súper reconocido por haber interpretado al villano Eugenio de la Peña en la telenovela Soñadoras, que salió al aire entre 1998 y 1999. Se sumó a la televisión mediante telenovelas, dando vida a diversos villanos.

Antes de dedicarse a la actuación, tuvo diversos trabajos: fue peón, carnicero, trabajó en un molino de café y hasta fue comerciante y decorador de interiores. Después de todo eso, decidió estudiar actuación en el Instituto de Bellas Artes y debutó en el cine con la película Viento negro.

La verdad es que llegar a los 92 con esa actitud es todo un logro. ¿Quién más recuerda los dramas de Soñadoras?