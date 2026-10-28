Jesús Ochoa sufre aparatosa caída de 10 metros en un elevador

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Jesús Ochoa terminó en el hospital tras sufrir un accidente durante una presentación del musical Perfume de gardenia. El percance ocurrió el fin de semana pasado en el marco del Festival Internacional de las Artes, celebrado en Atizapán, Estado de México.

El incidente se produjo cuando falló el mecanismo de un elevador que habían instalado específicamente para la ocasión. el actor cayó desde una altura aproximada de 10 metros.

Los detalles del accidente

Luis de Alba, compañero de elenco de Ochoa, explicó que el problema surgió al intentar trasladar la dinámica del musical a un espacio fuera del teatro. De Alba señaló que, como la función en Atizapán era al aire libre, armaron un elevador de unos 8 o 10 metros de altura y que, precisamente, le tocaba bajar a Jesús Ochoa en ese momento.

A pesar de que la caída fue desde una altura considerable, Luis de Alba reportó que el estado de salud de Jesús Ochoa es estable este 28 de octubre.

El silencio de la familia y el gremio

el actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Jesús Ochoa, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo sucedido. De igual forma, su hija, Jesusa Ochoa, tampoco ha compartido información sobre el estado de salud de su padre.

En el mismo encuentro con reporteros donde se tocó el tema del accidente, Luis de Alba aprovechó para hablar sobre la salud de otro amigo, Manuel “Flaco” Ibáñez. Comentó que se enteró apenas un día antes de que Ibáñez estuviera internado debido a que se le reventaron dos úlceras estomacales, situación que había sido confirmada previamente por la hija del histrión. De Alba mencionó que buscaría contactarlo debido al vínculo cercano que mantienen.

¿Quién es Jesús Ochoa?

Jesús Ochoa es un actor y comediante mexicano reconocido por su versatilidad en el cine, el teatro y la televisión, además de su trabajo en el doblaje. Originario de Sonora, inició su camino en las tablas en 1974 en Hermosillo, antes de mudarse a la Ciudad de México para estudiar en el Instituto de Arte Escénico hasta 1984. Tras un breve regreso a Sonora, volvió a la capital en 1991 para retomar su carrera teatral.

En la pantalla grande, ha participado en cintas como La ley de Herodes, Hombre en llamas, Voces inocentes, No se aceptan devoluciones y ¿Qué culpa tiene el niño?. En la televisión, uno de sus personajes más emblemáticos fue Odorico Cienfuegos en la producción El bienamado, aunque también trabajó en títulos como Por ella soy Eva, Libre para amarte y Vencer la ausencia.

Para las generaciones más jóvenes, su voz es muy familiar, ya que desde 2002 es quien le da vida en español latino a Manny, el mamut de la saga La era de hielo, y también interpreta a Gallardo en La vida secreta de tus mascotas. Además de su faceta artística, se ha desempeñado como secretario general de la ANDA.

Por ahora, queda esperar que el entorno familiar de Jesús Ochoa actualice la información sobre su recuperación tras el percance ocurrido en Atizapán.