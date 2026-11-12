Jennie y Tame Impala rompen el Hot 100 con 'Dracula'

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La canción Dracula, una colaboración entre el proyecto musical australiano Tame Impala y Jennie, integrante de BLACKPINK, llegó al tercer puesto de la lista Hot 100 de Billboard. El tema subió dos posiciones desde la semana anterior y ya lleva 58 semanas consecutivas en el ranking.

Con este resultado, Jennie se pone al nivel de su compañera de grupo Rosé como la artista femenina de K-pop con la posición más alta en el listado. Solo superan este logro el trío que interpreta Golden, la canción de la película de Netflix KPop Demon Hunters, que llegó al primer lugar.

El tema nació como una canción solista de Tame Impala en octubre del año pasado, pero volvió a ganar fuerza en febrero con el lanzamiento de un remix que incluye a Jennie. El éxito se disparó gracias a que se hizo viral en plataformas de videos cortos, lo que impulsó su ascenso en las listas.

Debido a que la canción se ha mantenido firme en Billboard, existe la expectativa de que Jennie reciba una nominación a los premios Grammy, que se celebran la próxima semana.

En otras posiciones del Hot 100, el grupo Katseye bajó al puesto 32 con su sencillo Animal, acumulando 15 semanas en la lista. Por otro lado, en la lista de álbumes Billboard 200, Illit debutó en el sexto lugar con Break Even, mientras que Ive entró en la posición 126 con Looks Can Kill.

El resto de los movimientos incluyen la banda sonora de KPop Demon Hunters en el puesto 31 y el álbum Arirang de BTS en el número 62. Finalmente, Katseye alcanzó la posición 65 con su álbum Wild y Stray Kids se ubicó en el puesto 139 con This & That.

La verdad es que el poder de Jennie es otro nivel; ¿se imaginaban que un remix rescataría una canción así de fuerte?