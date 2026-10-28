James Gunn se harta de que quieran el DCU igualito a Marvel

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James Gunn ya se cansó de que la audiencia compare el DCU con Marvel Studios. A través de su cuenta de Threads, el cineasta explicó que, aunque existe conectividad, su meta es que cada historia o arco sea prácticamente independiente y funcione de manera autónoma.

Gunn dijo que no le gusta la idea de que las historias individuales no tengan sentido a menos que lleven a algo más. El director señaló que el DCU es básicamente un universo alternativo donde se puede entrar en cualquier época o ubicación para contar una historia específica sin que sea obligatoriamente un puente hacia otro proyecto.

Como ejemplo de este modelo, mencionó que Star Wars ha operado así durante 50 años con sus películas, series, libros y juegos, permitiendo que existan relatos increíbles lejos de la saga principal de los Skywalker, aunque reconoció que en ese caso no hay la misma variedad tonal.

El objetivo es evitar un macroesquema donde cada entrega solo cumpla un rol en una trama mayor. Para aterrizar la idea, puso el ejemplo de la cinta de Clayface: la cinta es una película de terror protagonizada por este personaje y no una presentación del villano para la próxima película de Batman.

La verdad es que ya nos urge dejar de pedir que todo esté amarrado con hilo dental; que una peli sea buena por sí sola es mucho mejor que Conditioner de trama para lo que sigue. ¿Ustedes prefieren que todo esté conectado o que cada historia se defienda sola?