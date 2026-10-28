Gabriel Soto se pone las canas y se vuelve el villano en Todavía Te Amo

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Gabriel Soto se une al elenco de Todavía Te Amo, la nueva telenovela producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision que llegará a las pantallas en los primeros meses de 2027. El actor confesó sentirse muy feliz de integrarse a este proyecto, ya que en esta ocasión le toca dar vida a un villano, alejándose de los roles que han marcado la mayor parte de su trayectoria.

Un reto profesional y cambios de imagen

Para este nuevo papel, el actor decidió adaptar su apariencia física para reflejar la madurez de su personaje, quien es el papá de Brandon. Soto explicó que se dejó crecer sus canas naturales y que también le pintaron algunas adicionales en el cabello para lograr la edad adecuada. Según el actor, ya camina hacia los 50 años, por lo que sería raro no tener canas, pero insistió en que este ajuste es fundamental para que la audiencia perciba que hace cosas distintas en cada personaje.

Soto destacó que se siente afortunado y agradecido por haber interpretado personajes tan amplios y diversos a lo largo de su carrera. Recordó que ha pasado por roles muy variados, desde el personaje de Ulises, a quien describió como el feo en Amigas y Rivales, hasta interpretar a un trailero en Mi Camino es Amarte. También mencionó su paso por Caer en Tentación con un personaje complejo, su etapa como vaquero en Monteverde y su interpretación de una persona invidente en Corazón de Oro.

Entre la maldad y la pasión

Aunque este no es su primer villano, pues ya había interpretado uno anteriormente en la producción de Rosy Ocampo titulada Vencer la Culpa, Gabriel Soto señaló que cada proyecto representa un reto diferente. Admitió que casi toda su carrera se ha centrado en papeles protagónicos y no en antagonistas, por lo que asumir este rol en Todavía Te Amo será un desafío importante que lo tiene muy contento.

Sobre la trama, el actor adelantó que el personaje de Susana González será quien sufra las consecuencias de sus malas decisiones. Además, soltó la bomba de que protagonizará escenas muy fuertes y candentes junto a Samadhi Zendejas. Soto describió la historia como muy fuerte, interesante y bien escrita, destacando que el centro de la trama recae en varios personajes y que contará con la dirección de Juan Pablo Blanco y Carlos Cox.

El elenco de la nueva producción

La telenovela, que se transmitirá por Las Estrellas, cuenta con un reparto estelar bastante amplio. Además de Gabriel Soto, Samadhi Zendejas y Susana González, el elenco incluye a Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Azela Robinson, Felicia Mercado, Alex Perea, Gonzalo Peña, Omar Germenos, Paola Toyos, Graco Sendel, Susana Elías González, Julia Urbini, María de Villa, Ale Müller, María Chacón y Ana de Villa.

Soto expresó que lo más importante es que al público le guste la historia. ¿Será que estas canas y el modo villano le sientan mejor que el galán tradicional?