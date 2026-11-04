Gema Garoa deja en ridículo a Nicola Porcella en vivo y el peruano intenta rescatar el momento

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Nicola Porcella pasó de ser el galán que todas querían a quedar completamente peluseado frente a las cámaras. Todo sucedió durante el episodio más reciente del pódcast Cómplices del desmadre, donde Wendy Guevara y Nicola recibieron como invitada a Gema Garoa, finalista de La casa de los famosos México.

La situación se puso tensa cuando Wendy propuso jugar a la dinámica de con quién te casas, a quién desvives y a quién te echas. Aunque Nicola no tenía muchas ganas de entrarle al juego, terminó siendo parte de la lista junto a Yahir y Fede Vigevani. Lo que no esperaba era la respuesta tajante de Gema Garoa, quien sin pensarlo dos veces soltó que se echaría a Yahir, se casaría con Fede y desviviría a Nicola, todo mientras se reía en su cara.

El golpe fue tan directo que el conductor peruano se quedó mudo, mientras Wendy Guevara aprovechó para rematar la situación con un comentario burlón hacia él.

El intento de venganza y una propuesta inesperada

Nicola no se quedó de brazos cruzados y decidió entrarle al juego para vengarse de la actriz. En su turno, decidió que se casaría con Wendy porque es millonaria, besaría a la congoro y mataría a Gema por haberlo matado a él primero. Aunque todo esto se manejó como una broma entre los tres, el comportamiento de Nicola después del desplante dejó dudas sobre sus intenciones.

A pesar de que Gema lo dejó mal parada, el peruano pareció intentar recuperar terreno y demostrar que quiere algo más que una simple amistad. De hecho, le lanzó una propuesta directa para que salieran juntos, sugiriendo que probaran de verse un día u otro para que ella sacara sus propias conclusiones y viera si realmente valía la pena salir con él.

El momento incómodo y el drama con Brianda Deyanara

La insistencia de Nicola no fue recibida con entusiasmo. Gema no supo qué responderle a la invitación, pero decidió ponerlo en jaque con una pregunta incómoda: quiso saber si Brianda Deyanara no se iba a enojar por esa propuesta. En ese instante, Nicola se quedó callado y terminó respondiendo que Brianda está con Masad.

La tensión fue tanta que Wendy Guevara tuvo que intervenir y cambiar el tema de conversación rápidamente para evitar que la plática se volviera más complicada.

Sin embargo, el drama no terminó en el pódcast. Tras la publicación del episodio, Nicola y Brianda Deyanara se lanzaron una guerra de declaraciones en redes sociales. La influencer publicó varias indirectas y advirtió que ella siempre había hablado bien y se había mantenido callada, pero amenazó con sacar un video que Nicola le envió hace cuatro días mientras estaba borracho si no la dejaban tranquila.

Nicola Porcella, quien se volvió una figura conocida en Latinoamérica tras quedar en segundo lugar en La casa de los famosos México, parece estar pasando por una racha complicada entre rechazos públicos y conflictos sentimentales.

La verdad es que Nicola intentó jugar al galán, pero Gema le recordó que no siempre se gana el juego. ¿Será que el novio de México ya perdió su toque o simplemente Gema no compra el cuento?