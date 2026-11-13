Belinda lanza indirecta a Renata Notni por romance con su ex

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Belinda lanzó una indirecta en sus redes sociales que tendría como destinataria a Renata Notni. Todo esto ocurrió luego de que salieran a la luz imágenes de la actriz junto a Gonzalo Hevia Baillères, empresario con el que la cantante estuvo vinculada en el pasado.

La publicación de Belinda parece hacer referencia al código no escrito entre amigas, ese que dice que las exparejas son territorio prohibido y que nadie debe involucrarse sentimentalmente con el ex de otra. Para dejar clara su postura, Beli compartió en sus historias de Instagram la frase: Unfollow a las amistades falsas.

Pero la indirecta no llegó sola. La cantante acompañó el post con el tema Amiga mía, ese hombre no se toca, la versión que interpreta en la serie Mentiras. En la historia se escucha la parte donde dice que la otra persona es una coqueta que siempre va tras él, noche y día, como una gata en celo o una sombra.

El romance entre Renata y Gonzalo es ahora el tema de conversación en redes, y la publicación de Belinda se suma al comentario.