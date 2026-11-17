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El mundo de Poniente sigue expandiéndose en los videojuegos. Game of Thrones: Dragonfire, el título de estrategia y rol 4X exclusivo para Android, lanzará una actualización que introduce un sistema de comandantes. Esta función permitirá usar personajes emblemáticos de la franquicia para dirigir ejércitos, mejorar capacidades y enfrentar combates más difíciles.

En total, cinco protagonistas de La Casa del Dragón se unen al juego: Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower, Corlys Velaryon, Daemon Targaryen y Criston Cole. Cada uno llega con talentos específicos que otorgan mejoras o desventajas a las tropas, lo que abre nuevas ventajas estratégicas durante las batallas. Además, sus habilidades se podrán combinar con los rasgos de los dragones para armar formaciones más eficaces.

Para desbloquear a estos personajes, los jugadores deberán cumplir misiones especiales, alcanzar objetivos específicos o comprarlos directamente en el mercado del juego. Con esto, la actualización busca ampliar las opciones para construir ejércitos y desarrollar tácticas diversas.

Este movimiento llega mientras los fans esperan el desenlace de La Casa del Dragón. La tercera temporada ya está disponible, mientras que la cuarta y última entrega se prevé para 2028. Mientras tanto, el videojuego sirve para reencontrarse con estos personajes en otro formato.

Todo esto ocurre mientras el final de Juego de Tronos sigue siendo un tema candente, especialmente por la rapidez con la que Daenerys Targaryen pasó de ser la Madre de Dragones a la Reina Loca. Aunque el personaje de Emilia Clarke sigue siendo uno de los grandes iconos de la franquicia, la nueva actualización pone el foco en los personajes de La Casa del Dragón.

Sinceramente, después del trauma que nos dejó el final de la serie original, cualquier cosa que nos permita controlar dragones sin que todo termine en caos absoluto es bienvenida.