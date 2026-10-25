Nicola Porcella prefiere a La Sirenita sobre Belinda y Thalía en Me Caigo de Risa

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Nicola Porcella se aventó una cita muy extraña en el programa 9 de Me Caigo de Risa. Durante la dinámica llamada Cita imposible, tuvo que elegir a una persona para salir, pero con un detalle: no podía ver a los participantes, solo escucharlos.

Las opciones eran Belinda, La Sirenita y Thalía. Los tres personajes eran interpretados por otras personas. A Belinda le puso la voz Ricardo Fastlicht, a La Sirenita Isaac Salame y a Thalía Alejandra Rodríguez.

La supuesta Belinda empezó soltando que le gustaban los hombres con tatuajes y, a veces, sin cabello. Por su parte, La Sirenita lanzó la bomba de que quería comerse todo menos pescado y que tenía muchas ganas de ver las piernas de Nicola. Para cerrar, la falsa Thalía intentó conquistar al peruano asegurando que quería arrasar y que le encantaba el amor a la mexicana.

Tras tres rondas, Nicola descartó primero a Belinda por sentir que estaba en estado inconveniente y descubrió que se trataba de Ricardo Fastlicht. Después le dijo que no a Thalía, ya que la candidata confesó que le gustaban los millonarios.

Al final, el ganador fue Isaac Salame, quien interpretaba a La Sirenita y se llevó la cita con Nicola. Honestamente, quien hubiera imaginado que el tipo se quedaría con la sirena y no con las divas del pop, pero bueno, así son los gustos.

¿Ustedes se habrían quedado con La Sirenita o habrían caído en el truco de las otras dos?