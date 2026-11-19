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Por fin se siente el ruido del estreno. El 16 de noviembre, la productora Secuoya Studios lanzó el póster oficial de Bajo Un Fuego, la película donde William Levy comparte pantalla con su hija Kailey en el debut actoral de la joven.

Todo empezó el año pasado, cuando se confirmó que la adolescente se lanzaría al mundo de la actuación inspirada por sus papás, William y Elizabeth Gutiérrez. Incluso ya nos habían dejado ver algunos adelantos de las grabaciones desde España, pero ahora que el cartel es una realidad, los fans esperan con ansias la película.

En la cinta también aparecen @torrebe, @claudiaalvarezo, @eliagalera y @antonlofer, bajo la dirección de Martín Cuervo. Se nota que Kailey viene con todo para seguir los pasos de su padre. ¡Habrá que ver si heredó todo el carisma de William en pantalla!