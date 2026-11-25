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Flor Vigna ya tiene nuevo destino televisivo y no es para pelearse con nadie en una casa, sino para luchar contra el reloj y la resistencia. La cantante confirmó que su siguiente proyecto será Exatlón Estados Unidos, donde buscará demostrar sus capacidades físicas después de que terminó su paso por La casa de los famosos México 2026.

La argentina fue presentada oficialmente en las redes sociales del programa, donde se reveló que formará parte del equipo rojo, también conocido como Fuego. Esta escuadra es una de las favoritas de los espectadores, así que Flor entra con el pie derecho y un uniforme que ya presume en sus redes.

De la convivencia a la arena

Con este movimiento, Flor Vigna cambia completamente de escenario. Pasa de un ambiente de convivencia, drama y estrategias típicas de un reality de encierro a las exigentes pruebas físicas que definen a Exatlón. La producción confirmó que competirá con el equipo Fuego, donde compartirá desafíos con otros atletas y participantes de alto rendimiento.

Entre sus nuevos compañeros destaca Ángel Quintero, quien es conocido por su participación en Habilidad física 100 de Netflix, uno de los formatos deportivos más populares de los últimos años.

La llegada de Flor ha generado mucha expectativa, especialmente entre los seguidores mexicanos que la conocieron durante su estancia en La casa de los famosos México 2026. Ahora esperan verla en una faceta totalmente distinta, donde la resistencia y la fuerza importan más que las alianzas.

El camino al casting

Para llegar a este punto, la cantante no se tomó las cosas a la ligera. A través de sus redes sociales, mostró parte del proceso que vivió para conseguir su lugar en Exatlón Estados Unidos, compartiendo imágenes de las rutinas físicas a las que se sometió antes del casting. Fueron entrenamientos intensos que pusieron a prueba su fuerza y condición física.

Según relató la propia Flor, dedicó varias semanas a prepararse para demostrar que tenía lo necesario para competir en el reality deportivo. Cuando llegó el día de la evaluación, reconoció que hizo un buen papel, aunque admitió que sentía que todavía podía mejorar algunos aspectos de su desempeño.

La sorpresa llegó apenas unas horas después de terminar la prueba. Recibió un mensaje que confirmaba su ingreso al programa, el cual decía que ya había quedado y que era un gran paso. Esta noticia provocó una celebración muy emotiva junto a su mejor amiga y su equipo de trabajo, quienes la habían acompañado en todo el proceso desde el inicio.

Para cerrar el trámite oficial de su incorporación, Flor tuvo que cumplir con diversos requisitos médicos y realizarse estudios especializados, para completar oficialmente su incorporación.

Cuándo empieza el caos deportivo

La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: Arena Extrema llegará a la televisión el 8 de diciembre de 2026. El reality se transmitirá a través de Telemundo, la cadena encargada de presentar esta versión del exitoso formato para el público de Estados Unidos.

De acuerdo con la programación anunciada, el estreno está previsto para las 7:00 p. m. ET y las 6:00 p. m. CT. Así comenzará la batalla entre los equipos y veremos si la experiencia de Flor en otros realities le sirve para manejar la presión de las pruebas de resistencia. ¡Esperemos que no se canse a la primera carrera!