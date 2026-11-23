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Paola Suárez se volvió la protagonista del caos en la segunda fiesta de La Mansión VIP. Paola tuvo comportamientos excesivos y se puso en plan de mala copa, lo que obligó a la producción a intervenir para sacarla del evento.

Para mantener la seguridad de los habitantes, HotSpanish estableció que cualquier persona que se pasara de copas o hiciera desfiguros sería puesta bajo resguardo. Por eso, los ninjas del programa tuvieron que entrar en acción. Lo peor es que Paola intentó resistirse, asegurando que la estaba pasando muy bien y que no estaba tan borracha, pero los ninjas cumplieron con su trabajo tres veces, porque cada vez que intentaban que se quedara en su cuarto, ella insistía en que no estaba tan borracha y volvía a la fiesta.

Esta no es la primera vez que Paolita pierde el control. En la primera fiesta, hace una semana, también bebió demasiado y terminó lanzando improperios mientras presumía que gana un millón de pesos al mes gracias a YouTube. Terminó rodando por el piso sin razón alguna hasta que Cukis la levantó y se la llevó a su cuarto.

La verdad es que queríamos fiesta, pero esto ya es otro nivel de descontrol. ¿Será que Paola aguanta la presión de la casa o ya le quedó grande el reality?