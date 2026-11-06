Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán gratis: así se arma la Feria de la Mezclilla 2026

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La Feria Internacional de la Mezclilla 2026 llega a Nextlalpan, Estado de México, y lo mejor es que el acceso general no cuesta ni un peso. El evento se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal.

Para los que van por la música, el Teatro del Pueblo tendrá un show estelar gratuito cada día. La cartelera de esta edición número 28 está bien variada, mezclando pop, rap, cumbia, baladas y regional mexicano. Entre los artistas confirmados destacan Gloria Trevi, Santa Fe Klan, Alejandra Guzmán y Gabito Ballesteros.

Pero no todo es música. Si quieres renovar el clóset, habrá puestos de productores locales con pantalones, camisas, vestidos, chamarras, faldas, shorts y blusas de mezclilla. Los precios de la ropa dependen de cada expositor, así que habrá que buscar las mejores ofertas.

Para completar el plan familiar, la feria contará con antojitos mexicanos y juegos mecánicos. Ojo aquí: aunque entrar a la feria es gratis, para subirte a las atracciones necesitas comprar una pulsera de 90 pesos, la cual sirve para usar los juegos durante toda la jornada.

La neta, es el plan perfecto para comer rico, comprar ropa y ver a tus artistas favoritos sin gastar una fortuna en boletos. ¿Quién se apunta para ir por el outfit completo de mezclilla?