De las carpas a la tele: la evolución de los payasos más icónicos de México

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Ser payaso es mucho más que ponerse una nariz roja o un disfraz llamativo. Esta disciplina requiere dominar el ritmo corporal, la pantomima y, sobre todo, tener una empatía inmediata con las alegrías y miedos de quien los ve. Desde las cortes imperiales de China, Egipto y la Europa renacentista, el oficio ha migrado hasta los sets de televisión, los circos internacionales y los escenarios de sátira sociopolítica.

En México, el arraigo de este arte es tan fuerte que existen fechas marcadas en el calendario. Hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Payaso en honor al natalicio de Emilio Aragón Bermúdez, mejor conocido como Miliki. Por otro lado, el 10 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Payaso. En el país, miles de artistas mantienen vivo este gremio que mezcla la tradición familiar con la resiliencia económica y la terapia comunitaria.

El salto de la carpa a la pantalla

Durante el siglo XIX y principios del XX, México y América Latina vivieron una apropiación única del estilo europeo a través de las carpas itinerantes. En estos espacios de lona, el payaso criollo no solo hacía acrobacias o música, sino que se convirtió en un cronista de las clases populares durante la modernización urbana y las turbulencias revolucionarias. Sus rutinas incluían el albur, la picardía verbal, la declamación poética y la denuncia social.

Todo cambió a mediados del siglo XX con la llegada de la televisión. Las cadenas de radiodifusión vieron en el payaso el vehículo perfecto para el patrocinio comercial, el entretenimiento matutino y la educación informal. Esto provocó que el arquetipo del payaso se moviera hacia una infantilización masiva, reconfigurando la relación del artista con las familias. Sin embargo, en tiempos recientes, el payaso ha recuperado su estatus como disciplina poética y como un comentarista ácido en los formatos de noticias.

Los rostros que marcaron generaciones

La historia de Cepillín nació de una necesidad médica. A finales de la década de 1960, Ricardo González Gutiérrez estudiaba para ser cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al notar que los niños sentían un pavor paralizante y lloraban al entrar al consultorio, decidió maquillarse de payaso para mitigar esa ansiedad y convertir el trauma en un juego pedagógico.

Este acto de cuidado infantil lo llevó a participar en campañas de salud bucal en la televisión de Monterrey y, para 1977, lanzó El Show de Cepillín a nivel nacional. Su proyecto mezclaba sketches didácticos, actos circenses y valores de convivencia, además de una exitosa carrera de discos con la compañía Orfeón. Ricardo González Gutiérrez se mantuvo activo durante 50 años, reinventándose con su propio circo tradicional hasta que falleció en 2021.

Por otro lado, el fenómeno de Bozo llegó a México desde Estados Unidos, donde nació en 1946 como producto de televisión y discos. No obstante, José Manuel Vargas Martínez le dio una dimensión artística distinta. Vargas Martínez era un intérprete de zarzuela y opereta que dominaba varios instrumentos y había trabajado en el teatro de variedades junto a figuras como Wolf Ruvinskis y Dolores del Río.

En enero de 1961, el Canal 5 de Telesistema Mexicano comenzó a transmitir la versión local de El Show de Bozo y Vargas Martínez asumió el papel. Gracias a su calidez escénica, precisión cómica y elegancia vocal, fue nombrado El Rey de los Payasos. Durante más de tres décadas, Bozo fue el estándar del humor blanco y la destreza multidisciplinaria, tanto en televisión como en circos de renombre como el Atayde Hermanos y el Bell's Circus.

El giro hacia la sátira y la emoción

En la vereda opuesta del humor surgió Brozo, El Payaso Tenebroso, creado por Víctor Trujillo en 1988 para el programa La Caravana. Brozo fue diseñado como una subversión total del payaso dócil y complaciente de los medios corporativos. Con su traje raído, voz carrasposa y una peluca verde desaliñada, Trujillo definió al personaje como alguien que no era para niños, sino para divertir borrachos en una cantina de mala muerte.

Con la llegada de El Mañanero, Brozo pasó de ser un personaje disruptivo a convertirse en uno de los líderes de opinión más influyentes durante la transición democrática en México. Su programa fusionaba la lectura de la prensa con entrevistas donde interrogaba a candidatos presidenciales, secretarios de Estado, líderes sindicales y presidentes, dejando de lado las cortesías diplomáticas habituales.

Finalmente, el mundo del clown visualmente austero tuvo un referente en Josep Andreu, conocido como Rivel, quien debutó artísticamente a los tres años. A lo largo de más de siete décadas de trayectoria, Rivel desarrolló una potencia emocional demoledora usando una vestimenta sencilla, destacando una camiseta roja larga hasta las rodillas que le daba la apariencia de un niño.

¿Quién es el payaso que más te marcó la infancia o el que más te hace reír ahora?