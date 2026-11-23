Entretenimiento

Arantza Ruiz soltó la sopa sobre una travesura que hizo justo al iniciar su participación en La casa de los famosos México 2026. Durante un podcast de Las Estrellas, la actriz confesó que, gracias a un descuido detrás de cámaras, logró escuchar información clave de la producción antes de cruzar la puerta, lo que influyó en una de sus primeras decisiones importantes en el programa.

Arantza intentó aprovechar ese dato en cuanto escuchó el timbre dentro de la casa, pero la producción se dio cuenta del movimiento y reaccionó rápido para cambiar la dinámica. Esta jugada la dejó en una posición incómoda desde el principio, ya que tuvo que tomar una decisión directa relacionada con Aldo Rendón.

La actriz contó que en ese momento no conocía a sus compañeros, así que se guio por la única interacción previa que había tenido con el estilista antes de entrar al encierro.

Aunque la confesión dejó a los fans especulando sobre posibles represalias de la producción, esa trampa no fue la causa de su eliminación. Su salida ocurrió semanas más tarde, cuando el público decidió votar por otros habitantes que tenían más respaldo mientras ella estaba en la placa de nominados.

Al final, todo quedó como una anécdota de su paso por el reality 24/7. ¿Ustedes creen que la producción se haya vengado o sí fue pura coincidencia?