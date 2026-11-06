El actor de Zoro en One Piece será el protagonista de Mashle: Magic and Muscles

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Mackenyu, quien saltó a la fama interpretando a Zoro en la serie One Piece de Netflix, será el protagonista de la película live-action de Mashle: Magic and Muscles. El proyecto, producido por Warner y Credeus, llegará a los cines de Japón el 19 de marzo de 2027.

Para meterse en la piel de Mashle, el actor se ha pasado tres años entrenando intensamente. Aunque todavía no se ha revelado el resto del elenco, ya se confirmó que Yuichi Fukuda estará a cargo de la dirección de esta historia que busca trasladar la locura del manga y anime a la pantalla grande.

La trama nos lleva a un mundo donde la magia lo es todo. El protagonista, Mash Burnedead, vive oculto en un bosque entrenando su cuerpo en secreto debido a que no tiene habilidades mágicas. Después de un incidente que pone en riesgo su vida y la de su familia, Mash deberá entrar a una prestigiosa academia de magia con la meta de convertirse en el Iluminado Divino.

En esta aventura, Mash tendrá que demostrar que su fuerza física descomunal puede vencer cualquier hechizo. Para quienes quieran adelantarse a la película, el anime ya cuenta con dos temporadas y 25 episodios disponibles en Crunchyroll.

Por ahora se desconoce si la cinta llegará a salas comerciales de España.