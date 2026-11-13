Dunk y Egg llegan a Funko Pop! antes que la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos

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Mientras todos seguimos esperando la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, Dunk y Egg se adelantaron con un nuevo lanzamiento: dos figuras de Funko Pop! que llegarán en febrero de 2027.

Ambos coleccionables ya se pueden reservar a través de Entertainment Earth por un precio aproximado de 15 dólares cada uno, aunque se venden por separado. La fecha de febrero de 2027 es estimada y podría cambiar, pero ya tenemos los detalles de cómo vienen.

La figura de Ser Duncan el Alto es la número 1901 de la colección. Mide unas cuatro pulgadas y trae todo el kit del caballero errante: su espada, su capa y la ropa sencilla que usa en sus viajes. Por otro lado, Egg tiene la figura 1899, mide unas tres pulgadas y aparece con la cabeza rapada y la ropa humilde que usa para ocultar que en realidad es el príncipe Aegon Targaryen.

Más personajes en camino

Si quieres armar el set completo, prepárate porque Tanselle y Lyonel Baratheon también tendrán sus propias figuras, aunque estas se esperan para abril de 2027. Como es costumbre con Funko, vienen en sus cajas con ventana, atractivas para quienes prefieren conservar sus coleccionables dentro de su embalaje original.

¿Y la serie?

Sobre la producción de HBO, la nueva entrega adaptará La espada juramentada, que es la segunda novela corta de George R.R. Martin. Aunque no hay una fecha de estreno oficial, Casey Bloys, el responsable de HBO, apuntan a que llegará durante la primera mitad del año.

La verdad es que la química entre Peter Claffey y Dexter Sol Ansell ha sido la clave del éxito de este spin-off, logrando recuperar esa esencia que nos enamoró de Juego de Tronos. ¿Crees que las figuras le hagan justicia a los personajes o mejor nos quedamos con el hype de la serie?