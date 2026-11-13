Dragon Ball Super: Beerus ya llegó con doblaje al español latino

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Dragon Ball Super: Beerus ya está disponible con doblaje al español latino desde el 12 de noviembre de 2026. La actualización llegó a la plataforma que mantiene la emisión simultánea del anime remasterizado, optimizando la entrega previa para recuperar a los fanáticos con el regreso de las voces.

Este lanzamiento ocurre mientras en México hay un debate intenso sobre la industria del doblaje. La polémica estalló con Wildwood, donde la fuerte crítica otorgó a los actores de doblaje veteranos y de larga carrera mayor prestigio frente a los influencers que comienzan en este ámbito.

En medio de las críticas a la industria, la especialización y el respaldo de proyectos previos, llega esta entrega de Dragon Ball Super: Beerus, una obra muy querida por los fans. Para esta versión, el elenco mantuvo los ajustes necesarios según la edición de la serie.

Actualmente, Crunchyroll, Max y Netflix emiten el anime, que tiene cinco capítulos disponibles y se mantiene en emisión durante el otoño de 2026. Sobre el trabajo de voz, se informó que se utilizó material de archivo, aunque también se grabaron nuevas voces para que los tonos resultaran armónicos, especialmente en las secuencias nuevas de la obra.