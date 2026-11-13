5 snacks saludables y rápidos para sobrevivir al día

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Comer balanceado no tiene por qué implicar pasar horas en la cocina. Con unos cuantos ingredientes básicos se pueden armar opciones ricas y nutritivas que encajen en cualquier agenda, ya sea para empezar el día o para un antojo a media tarde.

Una opción práctica es mezclar yogur griego con dos cucharadas de avena, trozos de plátano o fresas y unas cuantas almendras. Esta combinación es ideal porque aporta proteína y fibra sin complicaciones.

Para los que prefieren algo líquido, un smoothie cremoso se prepara licuando un plátano, un vaso de leche, dos cucharadas de yogur y una cucharadita de mantequilla de maní. Es perfecto para tomar en casa o llevarlo en el camino.

Si la mañana es un caos, la avena reposada es la solución. Solo hay que mezclar avena con leche y un poco de yogur en un frasco y dejarlo en el refrigerador toda la noche. Al despertar, se le agregan frutas y canela para tener un desayuno listo sin haber encendido la estufa.

Otra alternativa rápida es cortar una manzana en rebanadas y comerla con mantequilla de maní. Esta mezcla ofrece fibra y grasas insaturadas, siendo la salida ideal cuando el hambre ataca entre comidas.

Finalmente, para quienes buscan algo más verde, un licuado refrescante se logra procesando un plátano, un puñado de espinacas, medio manzana y un vaso de agua hasta que la mezcla quede homogénea.

No hace falta cambiar toda la dieta de un golpe. El truco está en empezar con un desayuno que guste, cargar siempre un snack sencillo y tomar suficiente agua. La clave de una alimentación equilibrada es la variedad y mantener hábitos a largo plazo, sin restricciones extremas ni presiones innecesarias.

¿Cuál de estos suena menos peor para empezar el lunes?