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Ese sentimiento de agotamiento total que llega a mitad de la tarde es más común de lo que parece. Se manifiesta como una somnolencia intensa, dificultad para concentrarse o un antojo desesperado por algo dulce o una taza más de café. Según los expertos, la clave para combatir este bajón no está en más cafeína, sino en la forma en que nos alimentamos durante el día.

La caída de energía vespertina no siempre requiere un azúcar rápido para sobrevivir a la jornada. Existen cambios sencillos en la organización de las comidas y los snacks que ayudan a evitar que los niveles de energía suban y bajen drásticamente. Desde asegurar la ingesta de proteínas y fibras hasta mantener la hidratación y sumar un poco de movimiento, hay hábitos básicos que pueden integrarse a la rutina diaria.

La importancia de los horarios y el equilibrio

Saltarse el desayuno o retrasar demasiado la comida del mediodía puede intensificar la sensación de agotamiento por la tarde. Para evitarlo, los especialistas sugieren mantener un horario de comidas estable, lo que permite que el organismo reciba un suministro de energía constante.

No se trata solo de comer, sino de elegir los componentes correctos del plato. Lo ideal es combinar proteínas, fibras y grasas saludables con carbohidratos que sean ricos en fibra. Esta mezcla es la que contribuye a que la energía se mantenga estable y no sufra los picos y caídas que provocan la fatiga.

El poder de la proteína y los snacks estratégicos

Cuando no es posible armar la comida equilibrada perfecta, se recomienda priorizar la proteína. La nutrióloga Amy Goodson sugiere consumir aproximadamente 30 gramos de proteína en cada comida, mencionando opciones como huevos, lácteos o carnes magras. Para la comida, se proponen ejemplos como una ensalada con legumbres, aguacate y productos integrales, o un bowl de quinoa con verduras y pollo o salmón.

Si el cansancio suele aparecer alrededor de las 3 de la tarde, la estrategia es comer un pequeño snack unos 30 minutos antes de esa hora. La clave es elegir una combinación de proteína y fibra en lugar de alimentos cargados de azúcar. Algunas opciones sencillas incluyen yogur con frutas y granola, queso con galletas integrales, fruta con frutos secos o hummus con verduras.

Hidratación y movimiento para despertar

En ocasiones, lo que se percibe como cansancio es en realidad una señal de deshidratación. Los expertos señalan que incluso una deshidratación leve puede afectar la fatiga, la capacidad de concentración y el estado de ánimo. Como objetivo general, se menciona la meta de beber entre ocho y diez vasos de agua al día, aunque esto siempre depende de las necesidades personales de cada quien.

Además, no es necesario realizar un entrenamiento completo en la oficina para sentirse mejor. Tan solo cinco minutos de movimiento pueden servir como un interruptor contra la inactividad. Un camino corto o una caminata breve ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a recuperar la alerta.

Si cada tarde sientes que necesitas urgentemente azúcar o café para seguir adelante, quizá sea momento de revisar qué pasó antes. Un plato balanceado, un snack inteligente, suficiente agua y un poco de movimiento pueden marcar la diferencia para llegar con energía hasta la noche.

¿Y tú, eres de los que se toma una siesta eterna o de los que se toma cinco cafés para no colapsar?