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La interpretación de Johnny Depp como Jack Sparrow en Piratas del Caribe generó dudas entre los ejecutivos de Disney antes del estreno de la película. Según el libro The Many Faces of Johnny Depp, del periodista Mark Seal, algunos en el estudio se preguntaron: "¿Es gay?" y "¿Está increíblemente borracho?".

El capitán pirata no encajaba en nada de lo que el estudio imaginaba para un protagonista de aventuras. Depp llegó con una propuesta que incluía dientes de oro, rastas, maquillaje oscuro alrededor de los ojos, una forma de caminar muy particular y una pronunciación arrastrada. La caracterización provocó reacciones dentro del estudio.

El origen de una idea arriesgada

Todo este caos empezó a finales de 2000. En ese entonces, Dick Cook, quien era el presidente de Walt Disney Motion Picture Group, recibió una llamada de Tracey Jacobs y Jim Berkus, los representantes de Depp. El objetivo era organizar una reunión para ver si el actor y el ejecutivo podían trabajar juntos en algo.

Durante la plática, Depp contó que vivía en las afueras de París con Vanessa Paradis y su hija, y que había estado viendo clásicos animados de Disney como Bambi, Cenicienta y Blancanieves con la pequeña. Por eso, el actor tenía ganas de participar en una producción familiar. Cook le preguntó si estaría interesado en prestar su voz para una película animada, pero el actor tenía otra propuesta: él quería actuar en una película de acción real.

Fue ahí donde surgió Piratas del Caribe. En ese momento, el proyecto era básicamente una idea basada en la atracción de Disneyland; ni siquiera tenían un guion definitivo, un director o un reparto seleccionado. Cuando Cook le explicó que la historia tendría a dos piratas y un personaje femenino, Depp preguntó por uno de los protagonistas, un pirata rebelde que utilizaba una espada, y dijo que quería interpretar ese papel.

El drama de los dientes de oro

La decisión de Depp no solo sorprendió a Disney, sino también a su propia representante. Según recordó Cook, cuando el actor salió de la reunión y anunció que se uniría a la película, Jacobs se puso pálida. El propio Depp comentó después que su agente reaccionó como si necesitara atención médica inmediata al enterarse de la noticia.

Pero el verdadero conflicto empezó con la caracterización física. En las pruebas de maquillaje y vestuario, Depp decidió que Jack Sparrow debía tener dientes cubiertos de oro y pequeños diamantes en algunos de ellos. Esto provocó que alguien desde el set llamara directo a la oficina de Cook para decirle que era una locura y que el actor probablemente pasó dos días en el dentista para lograr ese look, concluyendo que era demasiado.

Cook tuvo que sentarse con Depp para hablar del asunto. El ejecutivo fue directo y le explicó que prefería que el público se enfocara en los ojos del personaje y no en su dentadura. Después de revisar las fotos, llegaron a un acuerdo: quitarían el oro de varios dientes, aunque Depp logró rescatar uno con un pequeño diamante.

Construyendo al pirata

La transformación no terminó ahí. Junto a la maquillista Ve Neill, Depp añadió sombras oscuras en los ojos, pañuelos, cuentas y ropa que parecía robada. El actor pidió que intensificaran todos estos elementos porque quería que Jack Sparrow pareciera alguien que llevaba años navegando y bebiendo ron.

Cuando Depp presentó su versión de Jack Sparrow ante los ejecutivos de Disney, la reacción fue de sorpresa. El productor Jerry Bruckheimer, por su parte, había respaldado la libertad creativa del actor: "No contratas a Johnny Depp para meterlo en una caja". El personaje, cuya construcción generó incertidumbre dentro de Disney, terminaría convirtiéndose en el protagonista de una de las principales franquicias cinematográficas del estudio.