Moda

El minimalismo con sus líneas rígidas y paletas neutras ya cansó a muchos. Por eso, el maximalismo llega para rescatar la alegría de coleccionar cosas, el uso de muchos colores y la expresión de la identidad personal, evitando que la casa parezca una habitación de hotel esterilizada.

La clave para lograr esta tendencia no es aventar todos tus objetos favoritos al azar, sino crear una armonía visual a través del contraste. Se trata de una composición donde cada patrón, tela y tono dialogue con los demás para mantener un equilibrio rítmico.

Para quienes quieren darle vida a su sala o recámara sin perder el control, existen tres reglas básicas de diseño de interiores.

Primero, para mezclar patrones tan distintos como rayas, flores y figuras geométricas, hay que mantener un hilo conductor de color. Lo ideal es elegir de dos a tres colores básicos que se repitan en diferentes intensidades y escalas en todo el cuarto; esto crea un puente invisible que hace que los diseños convivan en paz.

Segundo, para evitar el ruido visual, es necesario variar el tamaño de los estampados. Se recomienda poner un patrón a gran escala en las paredes o la alfombra, combinarlo con uno mediano en las cortinas y dejar los patrones más pequeños y densos para los cojines del sofá. Mezclar esto con texturas ricas como terciopelo, madera y elementos metálicos le da profundidad al espacio.

Finalmente, hasta el lugar más atrevido necesita puntos de descanso para la vista. Incluir superficies monocromáticas, como un sofá en tono neutro, una pared sin cuadros o un piso de madera sencillo, permite que el ojo tome un respiro y que las piezas de arte y los elementos intensos sean los verdaderos protagonistas.

¿Te atreverías a llenar tu cuarto de cosas o prefieres seguir viviendo en un cubo blanco?