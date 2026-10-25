Cristian Castro y Chicharito se lanzan un palomazo con José José

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Cristian Castro decidió calentar motores para su show de este sábado 24 de octubre en el Smart Financial Centre, en Texas, invitando a Javier Hernández a un encuentro muy especial. El cantante compartió en sus redes sociales un video donde se ve al exfutbolista del Manchester United y Chivas haciendo un esfuerzo épico por interpretar Volcán, el clásico de José José.

En el clip, Chicharito empieza cantando a capella, pero luego Cristian Castro le pide que haga los coros, lo que desata las risas del deportista. El momento cumbre llega cuando el cantante le cede el micrófono para que el futbolista se aviente la parte de yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Todo termina con un abrazo y muchas carcajadas entre los dos.

El video ya causó sensación en redes sociales. Faisy, el conductor de Me caigo de risa, fue uno de los que reaccionó con risas, mientras que otros fans aprovecharon para alabar la voz de Cristian y celebrar que dos figuras mexicanas de mundos tan distintos se juntaran. Por su parte, Javier Hernández no ha respondido ni compartido la colaboración en sus cuentas.

Para los que quieran ver al Gallito Feliz en vivo, los boletos para el concierto de este 24 de octubre en Sugarland, Texas, costaban desde 180 dólares, que son casi 4 mil pesos mexicanos. Después de este show, el artista hará una pausa hasta el 6 de noviembre para presentarse en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, y un día después volverá a Texas para tocar en el El Paso County Coliseum.

La gira seguirá visitando ciudades como Miami y Orlando en Florida, y cerrará el 3 de abril en San Juan, Puerto Rico. Seamos honestos, el sentimiento de Chicharito está a otro nivel, pero el valor de aventarse un José José merece un premio.