Alejandra Guzmán en el ojo del huracán por concierto cancelada y dinero no devuelto

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La cosa se puso fea para Alejandra Guzmán. El empresario Bernardo Barrios, director de B-ONE Espectáculos, ya le exigió formalmente a la cantante que devuelva sus honorarios después de que se cancelara definitivamente su concierto en el World Trade Center de Boca del Río.

Según Barrios, la fecha quedó liquidada al cien por ciento desde septiembre, y la boletera no tiene el dinero de las entradas. Según Barrios, todos esos recursos se transfirieron directamente a la administración de la artista.

El drama empezó porque el promotor había pactado un esquema de gastos compartidos con el equipo anterior de la cantante. Pero, ¡sorpresa!, Guzmán cambió de apoderados hace poco y sus nuevos representantes básicamente ignoraron los acuerdos que se habían hecho antes.

Para colmo, se dice que la cantante se negó a devolver el dinero porque argumenta que no hay un contrato firmado que respalde las condiciones que el empresario está reclamando. Por otro lado, la gente de Guzmán dice que el concierto se canceló porque la promotora no cumplió con los costos de producción y logística.

La verdad es que el evento ya venía mal desde el principio: la taquilla estuvo bajísima y no se vendió ni la mitad del aforo, lo que dejó el negocio en números rojos. Ante esa crisis, Barrios había negociado compartir los costos con la agencia anterior, pero los nuevos representantes dijeron que ni hablar.

Ahora los abogados de la empresa están analizando el caso para lanzar una demanda si no llegan a un arreglo pronto. A ver quién gana esta pelea.