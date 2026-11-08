Sasha Sokol no acepta la disculpa de Luis de Llano: una sentencia no es una sugerencia

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La representación legal de Sasha Sokol lanzó una fuerte acusación contra Luis de Llano, señalando que el productor desobedeció una sentencia judicial que lo obliga a ofrecer una disculpa pública. Todo esto ocurrió luego de que el productor difundiera un video el 2 de noviembre, cuyo contenido, según la defensa, es totalmente distinto al que había sido aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El equipo jurídico sostiene que Luis de Llano no solo modificó el reconocimiento de su responsabilidad, sino que también ignoró el procedimiento establecido para evitar que la cantante fuera revictimizada. Para los abogados, la disculpa pública no es una concesión del productor, sino un derecho de Sasha. Explicaron que las autoridades ya habían aprobado el texto exacto de la disculpa, por lo que Luis de Llano no tenía la facultad de sustituirlo por una versión propia. El Juzgado había aprobado el texto preciso, una decisión que ya está firme y es cosa juzgada.

Sasha Sokol es actriz y cantante mexicana; Luis de Llano es productor de televisión y música mexicano. El caso se remonta a los años 80, cuando Sasha tenía 14 años y sufrió abuso sexual por parte de Luis de Llano, quien entonces tenía 39 años y ejercía una posición de poder. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México calificó este vínculo como ilícito y asimétrico debido a la diferencia de edad y la relación de autoridad. En junio de 2025, la SCJN confirmó la sentencia civil contra el productor al negarle un amparo, dejando firmes las medidas de reparación, entre ellas la disculpa pública.

El problema con el contenido y el proceso

La defensa de la cantante señaló tres incumplimientos específicos y advirtió que promoverán nuevas acciones legales. El primero es que Luis de Llano cambió el contenido de la disculpa aprobada. Según los abogados, utilizó expresiones que presentan los hechos como si hubiera sido una relación entre iguales, omitiendo reconocer su posición de poder y su responsabilidad. Afirman que, bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, el productor no intentó modificar la forma, sino el fondo de la sentencia.

El segundo punto crítico es que se ignoró el procedimiento para evitar la revictimización. La jueza había establecido que el productor debía entregar primero la grabación al Juzgado. Después, Sasha tendría el derecho de revisarla y, únicamente tras ese paso, la autoridad podría autorizar su difusión. Sin embargo, la defensa asegura que Luis de Llano publicó el video sin respetar este camino, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a la cantante.

Sanciones previas y reacciones

Los abogados recordaron que el productor ya ha enfrentado medidas de apremio por incumplimientos relacionados con las órdenes judiciales, incluyendo multas y un arresto aplicado el 2 de septiembre de 2026. A pesar de estas sanciones anteriores, la defensa considera que el nuevo video representa otra desobediencia.

Sasha Sokol explicó el jueves que la disculpa judicial debía reconocer expresamente tres elementos fundamentales, pero aseguró que nada de eso aparece en el video publicado. La cantante señaló que el video que circula es un intento de presentarse como una disculpa pública, pero que no es la que el tribunal ordenó publicar y cuyo texto quedó firme desde enero de 2026. Aunque el texto estaba definido, la cantante indicó que el productor difundió el mensaje hasta noviembre, tras varios meses de incumplimiento.

Ante esta situación, la organización Tejiendo Redes Infancia respaldó a Sasha Sokol, destacando que reconocer la violencia sexual y garantizar una reparación integral es fundamental. La organización advirtió que pedir perdón no acredita por sí mismo el cumplimiento de la sentencia y que el mensaje del productor podría ser un intento de mejorar su imagen pública mientras mantiene el control del relato sobre la víctima. También subrayaron que la víctima no tiene la obligación de perdonar, reconciliarse ni mostrar gratitud, resaltando que la edad de la cantante y la posición profesional del productor son claves para entender la desigualdad de poder que existió.

La defensa anunció que exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución judicial y promoverá las acciones legales correspondientes. Además, Sasha Sokol informó que contará con el despacho Zinser y Asociados para atender la vía penal. Finalmente, aunque los abogados sostienen que hay un nuevo incumplimiento, corresponderá a las autoridades determinar las consecuencias legales, cerrando el comunicado con la frase de que una sentencia es una orden judicial y no una sugerencia.